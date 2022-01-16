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Синоптики прогнозируют усиление ветра в Беларуси 17 и 18 января

16.01.2022 11:53 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Синоптики прогнозируют усиление ветра в Беларуси 17 и 18 января, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Синоптики предупреждают об оранжевом уровне опасности. В понедельник и вторник на большей части территории Беларуси ожидается усиление ветра порывами до 15-20 м/с. Днем 17 января и ночью 18 января местами ветер будет 21-24 м/с, в отдельных районах - 25-27 м/с.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Синоптики предупреждают об оранжевом уровне опасности. В понедельник и вторник на большей части территории Беларуси ожидается усиление ветра порывами до 15-20 м/с....
 
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