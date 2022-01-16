Сенатор: наш долг - не допустить фальсификации исторической правды

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16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Наш долг - не допустить фальсификации исторической правды, заявил БЕЛТА член Совета Республики Андрей Иванец.

"5 января Президент подписал закон о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. Конечно, мало кто мог подумать, что нам придется на государственном уровне защищать память о великом подвиге советского народа. Ведь эта трагедия наложила серьезный отпечаток на сознание всего белорусского народа, и мы просто обязаны не допустить фальсификации исторической правды - это наш долг. Закон направлен на предотвращение попыток фальсификации событий и итогов Великой Отечественной войны, справедливую оценку злодеяний нацистских преступников и их пособников в годы войны и послевоенный период", - отметил Андрей Иванец.

Сенатор подчеркнул: в проекте обновленной Конституции также идет речь о сохранении исторической правды и памяти о героическом подвиге белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. "В преддверии референдума по изменениям Конституции данный закон особенно значим и актуален для белорусского народа", - добавил он.-0-