﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Сенатор: наш долг - не допустить фальсификации исторической правды

16.01.2022 14:31 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Наш долг - не допустить фальсификации исторической правды, заявил БЕЛТА член Совета Республики Андрей Иванец.

"5 января Президент подписал закон о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. Конечно, мало кто мог подумать, что нам придется на государственном уровне защищать память о великом подвиге советского народа. Ведь эта трагедия наложила серьезный отпечаток на сознание всего белорусского народа, и мы просто обязаны не допустить фальсификации исторической правды - это наш долг. Закон направлен на предотвращение попыток фальсификации событий и итогов Великой Отечественной войны, справедливую оценку злодеяний нацистских преступников и их пособников в годы войны и послевоенный период", - отметил Андрей Иванец.

Сенатор подчеркнул: в проекте обновленной Конституции также идет речь о сохранении исторической правды и памяти о героическом подвиге белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. "В преддверии референдума по изменениям Конституции данный закон особенно значим и актуален для белорусского народа", - добавил он.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сенатор подчеркнул: в проекте обновленной Конституции также идет речь о сохранении исторической правды и памяти о героическом подвиге белорусского народа в годы...
 
Новости дня
Новости общества
 
Снег ожидается в Беларуси 17 января
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Новости Общества

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by