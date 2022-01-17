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Сивец проведет 20 января личный прием граждан
17.01.2022 07:11 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Постоянной комиссии Совета Республики по законодательству и государственному строительству Сергей Сивец проведет 20 января с 10.00 до 13.00 личный прием граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, их представителей и представителей юридических лиц по адресу: г.Минск, ул.Кирова, 47. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе верхней палаты парламента.
Личный прием будет проходить по предварительной записи - путем направления в Совет Республики письменного обращения (220016, г.Минск, ул.Красноармейская, 9) или электронного (форма для заполнения размещена на сайте http://sovrep.gov.by/ru/el_obr/).
Телефон для справок 8 (017) 327-46-74.-0-
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Личный прием будет проходить по предварительной записи - путем направления в Совет Республики письменного обращения (220016, г.Минск, ул.Красноармейская, 9) или...
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