Источник материала: БелТА

ВЧЕРА

Картина дня. 17 января

Президент Беларуси Александр Лукашенко заслушал доклад о замысле совместного оперативного учения вооруженных сил Беларуси и России. У границ Беларуси идет наращивание военного контингента Украины , заявил Президент. Александр Лукашенко рассказал, когда и где будут проведены военные учения с Россией. Глава государства по итогам состоявшегося доклада утвердил замысел совместного оперативного учения вооруженных сил Беларуси и России.





Запланированное на февраль совместное оперативное учение вооруженных сил Беларуси и России получило название "Союзная решимость - 2022". Об этом рассказал заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси - начальник главного оперативного управления Павел Муравейко.

Генштабы ВС Беларуси и России приступили к планированию совместной проверки сил реагирования.

На встречах в коллективах предприятий и организаций страны люди выступают за сохранение белорусской модели государственности. Об этом заявил после общения с работниками ОАО "Полоцк-Стекловолокно" председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко.

Более 7 тыс. откликов уже поступило на проект изменений и дополнений Конституции, заявил журналистам директор Национального центра законодательства и правовых исследований Вадим Ипатов.





Депутат о трех посылах Конституции: социальной ответственности, семейных ценностях, правде о войне.

ВВП Беларуси в 2021 году вырос на 2,3%.

Промпроизводство в Беларуси в 2021 году выросло на 6,5%.

Половина работающих белорусов получает больше Br1096.





На заседании Исполкома Национального олимпийского комитета Беларуси утвержден состав спортивной делегации на XXIV зимние Олимпийские игры в Пекине. Квалификационные требования для участия в пекинской Олимпиаде выполнили 28 белорусских атлетов в шести видах спорта.

"Белтелеком" получил право оказывать услуги сотовой связи.

Национальные геопарки появятся в Беларуси.

За сутки в Беларуси зарегистрирован 1391 пациент с COVID-19 , выписаны 1226.





Минздрав обновил рекомендации по оказанию медпомощи пациентам до 18 лет с COVID-19.

Новые методики операций освоили специалисты 3-й горбольницы им.Клумова в Минске.

ОСВОД напомнил о важности подготовки перед крещенскими купаниями.

Горячий чай, полотенце и легкая зарядка: специалист напомнил, как правильно окунаться на Крещение.





ФОТОФАКТ: Областные соревнования среди детей и подростков по биатлону "Снежный снайпер" стартовали в Гомеле

РЕПОРТАЖ: Зямля пад белымi крыламi: как в Осиповичском районе семья ставит на крыло диких птиц

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СЕГОДНЯ

Анонсы на 18 января

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В Национальном пресс-центре состоится пресс-конференция "Подведение итогов Республиканской новогодней благотворительной акции "Наши дети". Начало в 11.00.

В пресс-центре Дома прессы состоится брифинг на тему "О проекте изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь". Начало в 14.00.

В Минском планетарии пройдет по 22 января Неделя астрономии с участием российских ученых.

Областные соревнования среди детей и подростков по биатлону "Снежный снайпер" на призы Президентского спортивного клуба в сезоне 2021-2022 годов пройдут по 22 января в биатлонном комплексе "Сож" Гомельского областного центра олимпийского резерва по гребным видам спорта и биатлону.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 19 января

В Республике Беларусь - День спасателя.

220 лет назад родился Климашевский Ипполит (г.п.Копаткевичи Петриковского р-на Гомельской обл.), литератор, педагог, участник восстания 1830-1831 годов. Учился в Виленском университете. Поддерживал тесные отношения с Т.Заном, А.Мицкевичем. В 1826 году получил степень магистра философии, преподавал польский язык в виленской гимназии. Писал стихотворения, песни, статьи. В 1830 году издал "Литовский календарь на 1831 год", в котором опубликовал фрагмент Хроники Быховца с описанием убийства великого князя Жигимонта Кейстутовича. Во время восстания 1830-1831 годов был командиром отряда, который входил в легион, сформированный со студенческой молодежи. Участвовал в столкновениях под Рудниками, раненый попал в плен. Был в ссылке. В 1832 году сбежал в Париж. В 1840-1843 годах редактировал сатирические журналы, которые издавались в Париже и Версале. В 1847-1853 годах был директором польской школы в Париже. По предложению Крашевского написал воспоминания, рукопись которых сгорела в Варшаве во вторую мировую войну. Умер в 1874 году.

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