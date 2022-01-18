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Картина дня: учения "Союзная решимость", состав олимпийской сборной и " Зямля пад белымi крыламi"
18.01.2022 07:01 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
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ФОТОФАКТ: Областные соревнования среди детей и подростков по биатлону
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В Национальном пресс-центре состоится пресс-конференция "Подведение итогов Республиканской новогодней благотворительной акции "Наши дети". Начало в 11.00.
В пресс-центре Дома прессы состоится брифинг на тему "О проекте изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь". Начало в 14.00.
В Минском планетарии пройдет по 22 января Неделя астрономии с участием российских ученых.
Областные соревнования среди детей и подростков по биатлону "Снежный снайпер" на призы Президентского спортивного клуба в сезоне 2021-2022 годов пройдут по 22 января в биатлонном комплексе "Сож" Гомельского областного центра олимпийского резерва по гребным видам спорта и биатлону.
ЗАВТРА
Знаменательные даты 19 января
В Республике Беларусь - День спасателя.
220 лет назад родился Климашевский Ипполит (г.п.Копаткевичи Петриковского р-на Гомельской обл.), литератор, педагог, участник восстания 1830-1831 годов. Учился в Виленском университете. Поддерживал тесные отношения с Т.Заном, А.Мицкевичем. В 1826 году получил степень магистра философии, преподавал польский язык в виленской гимназии. Писал стихотворения, песни, статьи. В 1830 году издал "Литовский календарь на 1831 год", в котором опубликовал фрагмент Хроники Быховца с описанием убийства великого князя Жигимонта Кейстутовича. Во время восстания 1830-1831 годов был командиром отряда, который входил в легион, сформированный со студенческой молодежи. Участвовал в столкновениях под Рудниками, раненый попал в плен. Был в ссылке. В 1832 году сбежал в Париж. В 1840-1843 годах редактировал сатирические журналы, которые издавались в Париже и Версале. В 1847-1853 годах был директором польской школы в Париже. По предложению Крашевского написал воспоминания, рукопись которых сгорела в Варшаве во вторую мировую войну. Умер в 1874 году.
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ВЧЕРА Картина дня. 17 января Президент Беларуси Александр Лукашенко заслушал доклад о замысле совместного оперативного учения...
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