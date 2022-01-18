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Сикорский об отчете ИКАО по инциденту с рейсом Ryanair: белорусская сторона доказала, что перехвата не было
18.01.2022 18:05 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Группа ИКАО по установлению фактов о событиях, произошедших с рейсом авиакомпании Ryanair, приняла доказательства белорусской стороны, что перехвата самолета не было. Об этом заявил сегодня журналистам директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Артем Сикорский, передает корреспондент БЕЛТА.
"17 января в 23.20 Департамент по авиации получил рабочий документ с приложением к нему окончательного отчета группы по установлению фактов ИКАО о событиях, произошедших с рейсом авиакомпании Ryanair в небе над Беларусью 23 мая 2021 года. Мы сейчас внимательно анализируем все элементы этого доклада, выявляем неточности, требующие корректировки", - сказал Артем Сикорский. Рассмотрение отчета планируется 31 января на сессии ИКАО.
"Наиболее важно, что группа по установлению фактов приняла доказательства белорусской стороны о том, что перехвата, принуждения к посадке либо изменения маршрута самолета Ryanair со стороны Беларуси не было", - отметил директор департамента.
/Будет дополнено/.-0-
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Сикорский об отчете ИКАО по инциденту с рейсом Ryanair: белорусская сторона доказала, что перехвата не было
"Наиболее важно, что группа по установлению фактов приняла доказательства белорусской стороны о том, что перехвата, принуждения к посадке либо изменения маршрута...
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