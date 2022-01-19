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Очередной инцидент на границе с Польшей: вооруженные военнослужащие дважды зашли на территорию Беларуси

19.01.2022 14:17 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очередной инцидент произошел на границе с Польшей: вооруженные военнослужащие дважды зашли на территорию Беларуси. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.

"В белорусском пункте пропуска "Козловичи" камеры видеонаблюдения зафиксировали нарушение государственной границы из Польши в Беларусь. 18 января польский вооруженный военнослужащий на автодорожном мосту этого пункта пропуска зашел на белорусскую территорию на 20 м и вернулся обратно. Спустя пару часов на этом же участке экипированный военнослужащий повторно нарушил белорусскую границу и снова вернулся в Польшу", - рассказали в ГПК.

По данным фактам проинформирована сопредельная сторона. Дальнейший двусторонний обмен информацией будет осуществляться в рамках переписки аппаратов пограничных уполномоченных.

"Продолжающиеся провокационные действия польской стороны, в том числе распространение недостоверной информации и вбросов, свидетельствуют о стремлении Польши искусственно эскалировать напряженность и создавать видимость борьбы с гибридными угрозами, - отметили в ГПК. - Несмотря на недружественные шаги сопредельной стороны, позиция Беларуси остается прежней. Все острые и спорные ситуации необходимо решать путем конструктивных двусторонних контактов и открытого диалога".-0-

 
Теги: Минск
 
 
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По данным фактам проинформирована сопредельная сторона. Дальнейший двусторонний обмен информацией будет осуществляться в рамках переписки аппаратов...
 
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