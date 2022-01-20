Картина дня: День спасателя, перспективы студотрядовского движения и крещенские купания

Источник материала: БелТА

ВЧЕРА

Картина дня. 19 января

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям с профессиональным праздником - Днем спасателя. Глава государства подчеркнул, что, демонстрируя преданность своему делу, мужество и отвагу в самых трудных и опасных ситуациях, спасатели каждый раз проходят проверку на прочность с честью и достоинством.

Церемония награждения лучших спасателей Минской области состоялась в музее ВОВ.





Потерь среди личного состава нет. Генсек ОДКБ проинформировал глав государств о завершении вывода миротворцев из Казахстана.

Оборонительный, а не наступательный характер. Мнение эксперта об учении "Союзная решимость-2022" .

Источником дестабилизации обстановки в регионе является не Беларусь или Россия, а постоянное и необоснованное наращивание иностранного военного присутствия по периметру наших границ. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз, комментируя высказывание некоего представителя госдепартамента США, что якобы через территорию Беларуси может быть атакована Украина, а изменение Конституции Беларуси якобы может привести к размещению на территории страны ядерных сил России.





Новые волны COVID-19, потрясения на мировых рынках. В ЕЭК рассказали о рисках для экономики .

Беларусь обеспечила в 2021 году экспорт сельхозпродукции на рекордную сумму . Об этом сообщил первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло.

Банк развития в 2022 году сможет выпустить облигации на Br2,6 млрд.

МНС разъяснило, в каких случаях физлицам надо платить налог с доходов от продажи грибов и ягод.

Около 1 тыс. бойцов студотрядов прошли трудоустройство на "Атланте" в 2021 году, заявил первый секретарь Центрального комитета БРСМ Александр Лукьянов во время республиканского обучающего интенсива "Перспективы развития белорусского студотрядовского движения" для руководителей предприятий и организаций, принимающих студенческие отряды на базе ЗАО "Атлант" в Минске. Студотрядовское движение необходимо встраивать в новые реалии, заявила начальник главного управления информационной политики и общественного развития Администрации Президента Республики Беларусь Татьяна Шендик.





Александр Лукьянов

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1387 пациентов с COVID-19 , выписаны 1363.

ФОТОФАКТ: Более 700 брестских военнослужащих и представителей силовых структур окунулись в крещенскую купель





СЕГОДНЯ

Анонсы на 20 января

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В Национальном пресс-центре состоится пресс-конференция "О пресечении деятельности трансграничной организованной преступной группы, занимавшейся вещевым кардингом". Начало в 11.00.

В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему "Влияние интернет-среды на поведение подростков. Советы специалистов". Начало в 14.00.

В Минском планетарии пройдет по 22 января Неделя астрономии с участием российских ученых.

Областные соревнования среди детей и подростков по биатлону "Снежный снайпер" на призы Президентского спортивного клуба в сезоне 2021-2022 годов пройдут по 22 января в биатлонном комплексе "Сож" Гомельского областного центра олимпийского резерва по гребным видам спорта и биатлону.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 21 января

В Республике Беларусь - День инженерных войск.

115 лет назад родился Садкович Микола (Николай Федорович) (д.Устье Оршанского р-на Витебской обл.), белорусский и российский кинорежиссер, кинодраматург, писатель, заслуженный деятель искусств Беларуси (1944). В 1946-1947 годах и 1950-1953 годах министр кинематографии Беларуси, в 1953-1956 годах заместитель министра культуры Беларуси. Автор повестей "Человек в тумане", "Повесть о ясном Стахоре", романа "Мадам Любовь", исторического романа "Георгий Скорина" и сценария фильма "Я, Франциск Скорина". Лауреат Государственной премии СССР (1951). Умер в 1968 году.

120 лет назад родился Оболенский Леонид Леонидович (1902-1991), советский актер, режиссер, звукооператор и педагог, народный артист РСФСР. Блестяще снявшись в 20-х годах прошедшего столетия, он вернулся в кинематограф, пройдя войну и плен, тюрьму и лагеря, а затем, успев сняться в 30 фильмах, стал обладателем "Золотой Нимфы" в Монте-Карло за лучшую мужскую роль. Петербургские документалисты посвятили ему фильм "Ваш уходящий объект Леонид Оболенский", получивший приз на международном кинофестивале в Швейцарии за лучшее повествование о жизни актера, "который выступает как свидетель и участник эволюции русской культуры в нынешнем столетии".

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