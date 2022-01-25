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Картина дня: решение по охране госграницы, чем опасен сваттинг и какие изменения ждут самозанятых
25.01.2022 07:11 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
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Картина дня. 24 января
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В Барановичском государственном университете по 28 января пройдет научный марафон, приуроченный ко Дню белорусской науки.
ЗАВТРА
Знаменательные даты 26 января
Международный день таможенника.
115 лет назад родился Шаповалов Иван Евдокимович (Сумская обл., Украина), белорусский писатель. С 1923 года был в Красной Армии. В 1925-1939 годах служил в Беларуси в погранвойсках. Печататься начал с 20-х годов прошедшего столетия. Автор сборников песен "Товарищ", "Дзержинцы", повести "Большевики границы" и др. Автор либретто оперы "Пограничники" (муз. А.Туренкова). В начале Великой Отечественной войны был в командировке в погранвойсках Беларуси, погиб в 1941 году при бомбардировке около г.Борисова.
75 лет назад родилась Окружная Светлана Артемовна (г.Черновцы, Украина), народная артистка Беларуси (1991). Актриса Национального академического драматического театра им.Я.Коласа. Среди ролей: Анютка ("Власть тьмы" Л.Толстого), Таня ("Прощание в июне" А.Вампилова), Ольга ("Старый дом" А.Казанцева) и др. Автор книги "Жизнь прожить - и чтобы сердце не разбилось".
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ВЧЕРА Картина дня. 24 января Президент Беларуси Александр Лукашенко утвердил решение по охране государственной границы органами...
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