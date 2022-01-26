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Картина дня: сверхзадача для белорусских ученых, МАРТ о регулировании цен и "Звездный поход"
26.01.2022 07:11 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
ВЧЕРА
Картина дня. 25 января
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Лукашенко вручил госпремии, дипломы академиков и членов-корреспондентов ученым НАН
Президент Беларуси Александр Лукашенко на заседании-совещании с Национальной академией наук прокомментировал
Сегодня перед Национальной академией наук и всем научным сообществом
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Анонсы на 26 января
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ЗАВТРА
Знаменательные даты 27 января
Международный день памяти жертв Холокоста.
190 лет назад родился Льюис Кэрролл (наст. Чарльз Лютвидж Доджсон), английский детский писатель, священник и математик. Автор сказочной повести "Алиса в стране чудес" и ее продолжения "В зазеркалье". Умер в 1898 году.
45 лет назад родилась Ваенга Елена, (наст. Елена Владимировна Хрулева), российская певица, автор и композитор песен, актриса. Настоящая популярность пришла к ней в 2005 году с выходом альбома "Белая птица", в котором было много хитов: "Желаю", "Аэропорт", "Тайга", "Шопен". Неоднократно становилась лауреатом премий "Золотой граммофон" и "Шансон года".
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ВЧЕРА Картина дня. 25 января Президент Беларуси Александр Лукашенко вручил государственные премии и дипломы академиков и...
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