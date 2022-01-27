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Картина дня: инвестпрограмма на 2022 год, первая сделка в юанях на БУТБ и будущее белорусской науки
27.01.2022 07:03 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
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Картина дня. 26 января
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Знаменательные даты 28 января
Международный день защиты данных.
115 лет назад родился Рубинштейн Артур, американский пианист, один из выдающихся исполнителей XX века. Умер в 1982 году.
125 лет назад родился Катаев Валентин Петрович, русский советский писатель, Герой Социалистического Труда (1974). Автор романа "Время, вперед!", повестей "Белеет парус одинокий", "Сын полка", мемуарных фантазий на литературные и исторические сюжеты "Святой колодец", "Трава забвения", "Алмазный мой венец". В 1955-1961 годах был главным редактором журнала "Юность". Лауреат Государственной премии СССР (1946). Его пьесы ставились на белорусской сцене. Умер в 1986 году.
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ВЧЕРА Картина дня. 26 января Президент Беларуси Александр Лукашенко утвердил Государственную инвестиционную программу на 2022 год....
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