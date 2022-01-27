В Беларуси более 56,7% работников получают зарплату от Br1 тыс. и выше

Источник материала: БелТА

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 56,7% работников в Беларуси в ноябре получали зарплату от Br1 тыс., а размер медианной зарплаты составил Br1096,2, сообщили БЕЛТА в Белстате.

Медианная зарплата - это показатель, который отражает сумму в центре зарплатного ряда и делит его на две равные части (половина работников имеют заработок меньше этого значения, половина - больше). Данные о медианной зарплате работников в Беларуси по видам экономической деятельности публикуются дважды в год: по итогам за май и за ноябрь. Если в мае 2021 года ее размер составлял Br1018,4, то в ноябре - Br1096,2. Эта информация была опубликована ранее, в середине января. Кстати, в статистику не идут показатели микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности.

Также не следует путать медианную зарплату со средней по стране. Показатель номинальной начисленной средней зарплаты за ноябрь 2021 года, по данным Белстата, составлял Br1476,3.

Теперь Белстат предоставил данные о распределении численности работников по размерам начисленной зарплаты.

"Доля работников с заработной платой ниже Br600 составила 14,5% от всей численности работников обследуемых организаций (в мае было 16,9%), в том числе ниже минимального размера (Br418,14 с учетом индексации) - 2,5% (в мае - 2,9% при МЗП Br400)", - отметили в Белстате.

Если привести более подробные цифры, то до Br300 получали 1,1% работников, от Br300,1 до Br400 - 1,1%, от Br400,1 до Br1 тыс. - 41,1%.

Вырос удельный вес работников с зарплатой свыше Br1 тыс. - с 51,3% в мае до 56,7% в ноябре 2021 года. Основная доля здесь приходится на тех, чей заработок составил до Br1,5 тыс., - 28,7% всех работников (28,2% было в мае).

Выше этой суммы, но в пределах Br2 тыс., получали 14,2% работников (в мае - 12,1%). Заработную плату свыше Br3 тыс. имели 4,7% работников (в мае - 3,9%), в том числе больше Br5 тыс. - 1,6% (против 1,4% в мае).-0-