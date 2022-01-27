Сенатор: проект обновленной Конституции - зрелый и выверенный

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27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект обновленной Конституции - зрелый и выверенный, заявил журналистам член Совета Республики Олег Романов на заседании седьмой внеочередной сессии Совета Республики Национального собрания седьмого созыва, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я считаю, что этот проект очень зрелый, выверенный. Он базируется на надежном фундаменте - на Конституции, которая действует сейчас. Она показала свою практичность, эффективность и внесение изменений позволит усилить Основной закон и придать ему соответствие тем вызовам, которые сейчас стоят перед Беларусью", - сказал Олег Романов.

Сенатор подчеркнул, что работа над проектом Конституции велась достаточно скрупулезно. "Конституционная комиссия работала достаточно активно и прорабатывала буквально каждый знак в новом проекте Конституции. Обращаю на это внимание, потому что долгие споры шли на предмет того, писать "и" или "или". Это говорит о том, что работа была очень скрупулезная, тщательная, - отметил он. - Тогда, когда проект Конституции был представлен на всенародное обсуждение, граждане достаточно активно включились в работу по его обсуждению. Я это знаю не понаслышке - проводил достаточно много диалоговых площадок и видел отношение людей к проекту Конституции, к тем новеллам, которые предлагаются. И по итогам обсуждения отдельные положения были откорректированы. Это говорит о том, что широкое, всенародное обсуждение имело смысл для того, чтобы усовершенствовать проект Конституции".-0-