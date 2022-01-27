Рунец: надо смелее использовать новые формы коммуникации, особенно в работе с молодежью

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27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Надо смелее использовать новые формы коммуникации, особенно в работе с молодежью. Об этом заявила председатель Постоянной комиссии по экономике, бюджету и финансам Совета Республики Татьяна Рунец на заседании седьмой внеочередной сессии Совета Республики Национального собрания седьмого созыва, передает корреспондент БЕЛТА.

"Статус столицы, высокая плотность населения и его электоральная активность требовали от всей вертикали власти особого подхода к публичному обсуждению изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь в городе Минске. Любой желающий должен был иметь возможность высказать свою точку зрения и внести предложения по доработке Основного закона. Хочу отметить, что жители Минска активно включились в этот процесс, - рассказала Татьяна Рунец. - Обсуждение Основного закона организовано на всех коммуникационных площадках. Одной из ключевых форм коммуникации остается работа информационно-пропагандистских групп, которых в Минске действует 1717, в том числе 7 групп Мингорисполкома, 56 - администраций районов, 1654 - трудовых коллективов".

Сенатор отметила, что за неполный месяц в Минске состоялось 1953 встречи таких групп, в том числе 1660 - с коллективами организаций и предприятий, 160 - с населением по месту жительства и 133 - с учащейся молодежью. В этих встречах приняли участие почти 100 тыс. человек. Центральная тема - компетентные и полные разъяснения по всему спектру предлагаемых изменений и дополнений в Конституцию.

"Хорошо зарекомендовали себя диалоговые площадки, которые позволяют не только доносить мнение экспертов, но и слышать другие точки зрения. На сегодняшний день в Минске проведена 851 диалоговая площадка с общим количеством участников около 50 тыс. человек. Внесено 1307 предложений.

Причем диалог был организован как в классической очной форме, так и в формате онлайн, - подчеркнула Татьяна Рунец. - Состоялось 32 городских стрима. Особый интерес вызвали 2 стрима председателя Минского горисполкома со студентами вузов. Участие в стримах принимали одновременно по 9 столичных вузов, а также практически все учреждения профессионального образования. Всего в стримах приняли участие около 1 тыс. студентов, ими внесено более 50 предложений. Это лишний раз подтверждает, что надо смелее использовать новые формы коммуникации, особенно в работе с молодежью, которая всегда восприимчива к новациям".

Сенатор констатировала, что студенты и учащиеся позитивно оценили новеллу о создании на уровне государства условий для развития молодежи, а также поддержали положения о сохранении исторической правды и памяти.

"Важную роль в организации диалоговых площадок в столице по обсуждению проекта Конституции сыграли общественные объединения. Конечно, был задействован и ресурс столичных средств массовой информации, интернета. На сайтах организованы тематические рубрики, размещен сам проект Конституции, мнения экспертов и публичных людей. Для расширения охвата аудитории в интернете сформированы группы информационного взаимодействия - молодежные, производственные и общественные, а также группа оперативного реагирования на деструктивные информационные вбросы, - добавила Татьяна Рунец. - Хочу подчеркнуть, что информационно-разъяснительная работа по Конституции в столице продолжается, только акценты несколько смещены. Надо доносить людям важность и актуальность предложенных изменений в Основной закон, используя для этого все имеющиеся площадки и ресурсы".-0-