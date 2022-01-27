Беларусь после оценки реального ущерба от действий нацистов потребует его возмещения

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27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь после установления реального ущерба от действий нацистских преступников и их пособников потребует его возмещения, сообщил журналистам руководитель следственной группы по расследованию уголовного дела о геноциде - начальник управления Генеральной прокуратуры Республики Беларусь Валерий Толкачев , передает корреспондент БЕЛТА.

"Те цифры и сведения об ущербе от действий нацистских преступников, которые были установлены после войны, значительно ниже реальной суммы ущерба. Никто в то время не просчитывал и не установил, каковы наши потери вследствие понесенных демографических потерь. Именно поэтому была создана межведомственная рабочая группа по расчету ущерба, причиненного действиями нацистских преступников во время Великой Отечественной войны на территории БССР. Работа комиссии, осуществляемая под руководством Государственного комитета по имуществу, позволит оценить действительный ущерб, причиненный народному хозяйству республики нацистскими преступниками и их пособниками, а также потребовать в установленном порядке его возмещения", - сказал Валерий Толкачев.

Одновременно с этим активизирована под руководством Министерства культуры деятельность комиссии по выявлению, возвращению, совместному использованию и введению в научный и культурный оборот культурных ценностей, вывезенных за пределы Беларуси.

Генпрокуратура активно участвует в разработке и проведению мероприятий по случаю Года исторической памяти, отметил Валерий Толкачев. С использованием материалов, полученных в ходе расследования уголовного дела о геноциде, в музейных учреждениях республики создаются экспозиции, посвященные жертвам геноцида. Также Генпрокуратура инициировала организацию межведомственной комиссии под председательством Министерства обороны для создания единого мемориального комплекса жертвам геноцида в годы Великой Отечественной войны.

Кроме того, надзорное ведомство инициирует проведение информационной, просветительской, учебно-воспитательной работы по формированию у несовершеннолетних правильной нравственной и общественно-политической позиции по отношению к событиям и итогам Второй мировой войны, фундаментальных ценностей общества, сохранению исторической памяти, в том числе путем включения соответствующих занятий в учебные программы.

Во взаимодействии с другими госорганами и организациями будет продолжена комплексная работа по увековечиванию памяти жертв геноцида, предотвращению актов реабилитации и героизации нацизма, заключил руководитель следственной группы.-0-