Кочанова: грязная ложь и фейки стали главным оружием для захвата умов и эмоций людей

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27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Грязная ложь и фейки стали главным оружием для захвата умов и эмоций людей, заявила председатель Совета Республики Наталья Кочанова на заседании седьмой внеочередной сессии Совета Республики Национального собрания седьмого созыва, передает корреспондент БЕЛТА.

"К сожалению, современный мир очень жестокий. Повсеместно происходит обесценивание гуманистических идеалов мира, добра, справедливости, взаимоуважения, честности и открытости, тогда как агрессивность и враждебность насаждаются человечеству в качестве нормы жизни. Грязная ложь и фейки стали главным оружием для захвата умов и эмоций людей. Все это нацелено на создание всеобщего хаоса и турбулентности, разъединение стран и народов, разрушение динамично развивающихся государств с самостоятельной внутренней и внешней политикой, таких как Республика Беларусь", - сказала Наталья Кочанова.

Спикер подчеркнула, глава государства неоднократно говорил о том, что мир стремительно меняется и сейчас идет его геополитический передел. "Располагаясь географически на стыке двух цивилизаций, Беларусь всегда рискует оказаться в центре разборок мировых гигантов. На протяжении последних двух лет мы наблюдаем это воочию и в очередной раз убеждаемся, насколько всегда прав наш Президент, - отметила она. - Если в 2020 году у кого-то были еще сомнения: правильно ли мы все делаем, не допускаем ли ошибок, то сейчас всем очевидно - дело не во внутренних причинах. Все, что нам пришлось пережить, - это не спонтанные атаки на власть или конкретно на руководство страны, а четко спланированная акция по разрушению белорусской государственности".

Наталья Кочанова подчеркнула, подтверждением тому является и ситуация в Казахстане. "Буквально за пару суток в результате массированного гибридного воздействия страна оказалась на грани государственного переворота. То, что произошло с Казахстаном, элементарно могло бы быть у нас. Ранее схожий сценарий уже реализовывался в Югославии, Ираке, Ливии, Кыргызстане", - дополнила председатель Совета Республики.-0-