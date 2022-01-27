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Кочанова: Беларусь доказала всему миру сплоченность общества и готовность защищать свой родной дом

27.01.2022 15:57 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь доказала всему миру сплоченность общества и готовность защищать свой родной дом, заявила председатель Совета Республики Наталья Кочанова на заседании седьмой внеочередной сессии Совета Республики Национального собрания седьмого созыва, передает корреспондент БЕЛТА.

"События последних лет в Беларуси и за рубежом учат нас ценить суверенитет и независимость своей страны, быть едиными, жить в мире и согласии, не забывать о пройденных испытаниях и беречь все то хорошее, что было достигнуто предшествующими и нынешним поколениями. Ведь только так мы сможем сохранить белорусскую государственность и дать возможность нашим детям жить в такой прекрасной стране, в которой живем мы", - сказала Наталья Кочанова.

Спикер подчеркнула: вне всякого сомнения, очень правильным решением было объявление 2021-го Годом народного единства и введение нового государственного праздника Дня народного единства. "Важно, что 2022 год посвящен исторической памяти. Все это - наши скрепы как самостоятельной нации, доказавшей всему миру сплоченность белорусского общества и готовность защищать наш родной дом - Республику Беларусь от чужого вмешательства", - констатировала она.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь доказала всему миру сплоченность общества и готовность защищать свой родной дом, заявила...
 
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