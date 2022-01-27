|
Кочанова: ситуация вокруг нашей страны остается напряженной и поэтому нам расслабляться нельзя
27.01.2022 15:57 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ситуация вокруг нашей страны остается напряженной и поэтому нам расслабляться нельзя, заявила председатель Совета Республики Наталья Кочанова
"Сейчас ситуация вокруг нашей страны остается напряженной и поэтому нам расслабляться нельзя. На Западе укрепляется военная инфраструктура наступательного характера, в непосредственной близости от границ Союзного государства разворачиваются войска НАТО. В постсоветское время такого еще никогда не было, - сказала Наталья Кочанова. - Литовские и польские политики, выслуживаясь перед своим заморским патроном, пытаются по любому поводу втянуть нашу страну в политические авантюры. Они действуют нагло и бескомпромиссно, пренебрегая не только международным правом, взятыми на себя обязательствами, но и жизнями ни в чем не повинных людей. Для них уничтожение чужой государственности - стратегия выживания".
Спикер подчеркнула, многие провокации западных соседей довольно предсказуемы. "Ведь нам хорошо известно о финансировании ими так называемой белорусской оппозиции, создании на их территории координационных центров и информационных сетей, работающих на дестабилизацию обстановки в Беларуси. Именно у них находят приют беглые предатели, - констатировала она. - Недоумение вызывает изменившаяся риторика Украины, которую толкают в пламя конфликта. Кто бы мог подумать, что всего через несколько десятилетий после всех ужасов, которые испытали люди в годы Великой Отечественной войны, на центральных улицах Киева будут проводиться шествия с нацистской символикой и свастикой? Наша южная соседка, к сожалению, становится предметом торга западных игроков, и это не может не вызывать у нас тревогу".
По словам Натальи Кочановой, отрадно, что в этом мире есть страны и народы, которые так же, как и мы, ценят мир, безопасность и порядок на Земле, являются приверженцами ответственной и честной политики, выстраивания долгосрочных взаимовыгодных и взаимоуважительных отношений. "В нынешних условиях чрезвычайно важно дальнейшее развитие взаимодействия с Россией, Китаем, нашими союзниками по ОДКБ, СНГ, ЕАЭС, а также другими стратегическими партнерами и странами, готовыми к конструктивному сотрудничеству с нами. Вместе мы сможем противостоять любым вызовам современности", - уверена председатель Совета Республики.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"На Западе укрепляется военная инфраструктура наступательного характера, в непосредственной близости от границ Союзного государства разворачиваются войска...
|
Архив (Новости Общества)