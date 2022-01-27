﻿ Тематическую секцию по COVID-19 предложили включить в программу выставки "Здравоохранение Беларуси". 21.by
﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Тематическую секцию по COVID-19 предложили включить в программу выставки "Здравоохранение Беларуси"

27.01.2022 15:57 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минздраве прошло первое заседание оргкомитета выставки "Здравоохранение Беларуси - 2022" под руководством замминистра Бориса Андросюка, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Было предложено расширить тематику деловой программы: добавить тематическую секцию по инфекции COVID-19.

Участники предложили создать экспозицию из компаний-производителей и поставщиков медтехники, оборудования и препаратов, передвижных лабораторно-диагностических комплексов, реанимобилей и машин скорой медпомощи, а также представить на экспозиции отдельными разделами услуги оздоровительных учреждений и поставщиков решений для электронного здравоохранения.

Рассмотрены и другие вопросы. Поступили предложения сформировать жюри и провести молодежный конкурс "100 идей для здравоохранения Беларуси", организовать прямую онлайн-трансляцию и перевод мероприятий деловой программы выставки, а также рассмотреть возможность размещения на выставке пункта вакцинации.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Было предложено расширить тематику деловой программы: добавить тематическую секцию по инфекции COVID-19.
 
Новости дня
Новости общества
 
Кочанова: грязная ложь и фейки стали главным оружием для захвата умов и эмоций людей
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Новости Общества

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by