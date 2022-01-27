Источник материала: БелТА

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минздраве прошло первое заседание оргкомитета выставки "Здравоохранение Беларуси - 2022" под руководством замминистра Бориса Андросюка, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Было предложено расширить тематику деловой программы: добавить тематическую секцию по инфекции COVID-19.

Участники предложили создать экспозицию из компаний-производителей и поставщиков медтехники, оборудования и препаратов, передвижных лабораторно-диагностических комплексов, реанимобилей и машин скорой медпомощи, а также представить на экспозиции отдельными разделами услуги оздоровительных учреждений и поставщиков решений для электронного здравоохранения.

Рассмотрены и другие вопросы. Поступили предложения сформировать жюри и провести молодежный конкурс "100 идей для здравоохранения Беларуси", организовать прямую онлайн-трансляцию и перевод мероприятий деловой программы выставки, а также рассмотреть возможность размещения на выставке пункта вакцинации.-0-