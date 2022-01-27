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Бранцевич: возможности организаций госсектора поддержать своих работников расширятся

27.01.2022 16:17 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Возможности организаций госсектора поддержать своих работников расширятся. Об этом заявила заместитель министра экономики Татьяна Бранцевич, которая представила на экспертном совете при Совете Республики проект указа "Об упорядочении использования финансовых ресурсов", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минэкономики.

Как отметила Татьяна Бранцевич, документ актуализирует правовое регулирование вопросов предоставления гарантий и займов организациями госсектора.

"Среди ключевых нововведений, имеющих социальный эффект, - наделение организаций госсектора правом предоставлять займы своим работникам не только на строительство или приобретение жилья, но и на бытовые нужды. Например, на покупку мебели и бытовой техники. Последнее особенно актуально для молодых специалистов и работников в сельской местности", - отметила замминистра.

Проект указа предусматривает признание утратившим силу действующего указа от 5 мая 2006 года №296 "Об упорядочении использования финансовых ресурсов государственных организаций и хозяйственных обществ с долей государства в уставных фондах".-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Как отметила Татьяна Бранцевич, документ актуализирует правовое регулирование вопросов предоставления гарантий и займов организациями госсектора.
 
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