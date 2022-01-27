Кочанова: взятый темп работы сенаторам нужно сохранить и двигаться вперед

Источник материала: БелТА

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Взятый темп работы сенаторам нужно сохранить и двигаться вперед, заявила председатель Совета Республики Наталья Кочанова на заседании седьмой внеочередной сессии Совета Республики Национального собрания седьмого созыва, передает корреспондент БЕЛТА.

"Республика Беларусь - правовое государство, и мы живем в соответствии с законами. Поэтому законы, которые у нас принимаются, должны быть актуальными и работать. В текущих условиях эффективное законотворчество является особенно важным, - сказала Наталья Кочанова. - Напомню, что в прошлом году члены Совета Республики приняли к сведению 7 декретов Президента и рассмотрели 59 законопроектов. Главная цель законодательных новаций - сохранение суверенитета и независимости Республики Беларусь, ее национальных интересов, обеспечение безопасности наших граждан и их права самим определять свое будущее".





Наталья Кочанова

Спикер подчеркнула, что на законодательном уровне поставлен жесткий заслон любым попыткам реабилитации нацизма, наращиванию экстремизма и нарушению общественного порядка на улицах. "Скорректирован порядок получения и использования иностранной безвозмездной помощи. Введена уголовная ответственность за призывы к санкциям, незаконную организацию деятельности политических партий и других общественных организаций, усилена ответственность за деструктивную деятельность в интернете. Усовершенствованы подходы к информационной политике, обеспечению сохранности персональных данных, - отметила она. - Бюджетные законы направлены на дальнейшее развитие отраслей и секторов экономики, регионов нашей страны. Сформированы они таким образом, чтобы граждане не ощутили на себе никаких негативных последствий санкций".

Опираясь на вопросы, волнующие людей, парламентариями приняты законодательные акты, нацеленные на развитие системы образования, профилактику правонарушений, обеспечение безопасности и эффективности организации дорожного движения, качества и доступности нотариальных услуг, гарантий банковских вкладов, ответственности туроператоров, осуществляющих деятельность в сфере международного выездного туризма.

"К слову, работа над совершенствованием законодательства активно продолжается и в межсессионный период в рамках экспертного совета, рабочих совещаний и встреч. Мы стремимся постоянно расширять круг наших экспертов, приглашая граждан и представителей инициативных групп, которые обращаются к нам со своими конструктивными предложениями, - констатировала Наталья Кочанова. - Не менее интенсивно Совет Республики продолжает работу с населением. Проводятся прямые телефонные линии, личные приемы граждан, рассматриваются обращения. Члены Совета Республики встречаются с трудовыми коллективами, участвуют в диалоговых и дискуссионных площадках, выступают в составе информационно-пропагандистских групп. Взятый темп работы нужно сохранить и двигаться вперед. Межсессионный период для нас - не перерыв в работе. Это важно помнить всегда и особенно на текущем важном политическом этапе в развитии нашей страны".-0-





Фото Оксаны Манчук