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Постком СГ объявил об отборе соискателей на премию Союзного государства в области науки и техники

27.01.2022 16:17 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

27 января, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Постоянный комитет Союзного государства объявил о начале приема представлений на соискание премии Союзного государства в области науки и техники за 2022-2023 годы. Об этом БЕЛТА сообщили в Постоянном комитете.

Начало приема представлений на соискание премии - 1 февраля 2022 года, окончание - 1 апреля 2022 года. Все документы и материалы, оформленные в соответствии с положением о премии и необходимыми требованиями, принимаются в Минске Государственным комитетом по науке и технологиям Беларуси, в Москве - Министерством науки и высшего образования России.

"В зданиях ведомств действует пропускная система. В связи с этим прием работ осуществляется строго по предварительной записи по телефону за два дня", - отметили в Посткоме.

"Представления на соискание премии и материалы к ним, оформленные с нарушением положения и требований, не принимаются. Представленные на конкурс материалы не возвращаются", - добавили в Посткоме.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"Представления на соискание премии и материалы к ним, оформленные с нарушением положения и требований, не принимаются. Представленные на конкурс материалы не...
 
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