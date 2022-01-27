﻿ Минздрав подготовил памятку при бессимптомном или легком течении COVID-19. 21.by
﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Минздрав подготовил памятку при бессимптомном или легком течении COVID-19

27.01.2022 16:29 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минздрав разработал памятку при бессимптомном или легком течении COVID-19, сообщает БЕЛТА.

Cпециалисты рассказали, как вести себя при бессимптомном или легком течении болезни, что делать, если вы привиты и не относитесь к группе риска, кому можно оставаться дома, а кому лучше согласиться на госпитализацию.

Рекомендации касаются отдельно тех, кто был вакцинирован/ревакцинирован против COVID-19 или болел этой инфекцией менее 6 месяцев назад, а также тех, кто не прошел вакцинацию (либо сделал это более полугода назад) и не болел либо болел давно.

Рекомендации размещены на сайте Минздрава.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Cпециалисты рассказали, как вести себя при бессимптомном или легком течении болезни, что делать, если вы привиты и не относитесь к группе риска, кому можно...
 
Новости дня
Новости общества
 
Кочанова о референдуме: мы приближаемся к судьбоносному шагу в нашей истории
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Новости Общества

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by