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Более 4,41 млн белорусов прошли полный курс вакцинации против COVID-19

27.01.2022 16:35 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 5 млн 298 тыс. белорусов получили одну дозу вакцины против COVID-19, из них более 4 млн 417 тыс. человек прошли полный курс вакцинации, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Одну дозу вакцины получили более 30,2 тыс. подростков 12-17 лет, из них более 1,9 тыс. детей прошли полный курс вакцинации.

Таким образом, одной дозой вакцинированы 56,7% от общей численности населения страны, полный курс вакцинации прошли 47,3% населения.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Одну дозу вакцины получили более 30,2 тыс. подростков 12-17 лет, из них более 1,9 тыс. детей прошли полный курс вакцинации.
 
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