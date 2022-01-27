Более 4,41 млн белорусов прошли полный курс вакцинации против COVID-19

Источник материала: БелТА

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 5 млн 298 тыс. белорусов получили одну дозу вакцины против COVID-19, из них более 4 млн 417 тыс. человек прошли полный курс вакцинации, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Одну дозу вакцины получили более 30,2 тыс. подростков 12-17 лет, из них более 1,9 тыс. детей прошли полный курс вакцинации.

Таким образом, одной дозой вакцинированы 56,7% от общей численности населения страны, полный курс вакцинации прошли 47,3% населения.-0-