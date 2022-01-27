﻿ МТС запустил голосовой чат-бот по кибербезопасности: блогеры рассказывают о правилах поведения в Сети. 21.by
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МТС запустил голосовой чат-бот по кибербезопасности: блогеры рассказывают о правилах поведения в Сети

27.01.2022 16:59 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

МТС в рамках проекта "Дети в интернете" запустил голосовой чат-бот по кибербезопасности. В Telegram популярные блогеры рассказывают о возможных онлайн-опасностях и о том, как их можно избежать. Главная задача сервиса – научить детей основам правильного и безопасного поведения в Сети.

Обучающий чат-бот находится в мессенджере Telegram – @cybersafety_bot. На онлайн-платформе шесть популярных блогеров через голосовые сообщения говорят о разных аспектах безопасности в интернете. Пользователь может выбрать одного из "наставников”, тему для изучения и начать "беседу”.

Как правильно общаться с незнакомцами в интернете и не стать участником опасного челленджа? Почему так важно следовать онлайн-этикету? Как защитить свой аккаунт от злоумышленников? Что делать, если столкнулся с травлей в интернете? На эти и другие вопросы блогеры дадут простые и понятные ответы.

После завершения общения по каждой теме пользователи чат-бота получат ссылку на серию видеороликов проекта "Дети в интернете", которые позволяют получить еще больше полезной информации о кибербезопасности.

Чат-бот и серия видеороликов созданы в рамках образовательного проекта МТС "Дети в интернете". Проект стартовал более 8 лет назад в виде офлайн-уроков, а в минувшем году переведен в онлайн-формат. В мастер-классах по безопасному поведению в Сети приняли участие более 10 тысяч школьников во всех регионах Беларуси.

 
 
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Обучающий чат-бот находится в мессенджере Telegram – @cybersafety_bot. На онлайн-платформе шесть популярных блогеров через голосовые сообщения говорят о разных аспектах...
 
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