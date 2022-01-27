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МТС запустил голосовой чат-бот по кибербезопасности: блогеры рассказывают о правилах поведения в Сети
27.01.2022 16:59 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
МТС в рамках проекта "Дети в интернете" запустил голосовой чат-бот по кибербезопасности. В Telegram популярные блогеры рассказывают о возможных онлайн-опасностях и о том, как их можно избежать. Главная задача сервиса – научить детей основам правильного и безопасного поведения в Сети.
Обучающий чат-бот находится в мессенджере Telegram –
Как правильно общаться с незнакомцами в интернете и не стать участником опасного челленджа? Почему так важно следовать онлайн-этикету? Как защитить свой аккаунт от злоумышленников? Что делать, если столкнулся с травлей в интернете? На эти и другие вопросы блогеры дадут простые и понятные ответы.
После завершения общения по каждой теме пользователи чат-бота получат ссылку на
Чат-бот и серия видеороликов созданы в рамках образовательного проекта МТС "Дети в интернете". Проект стартовал более 8 лет назад в виде офлайн-уроков, а в минувшем году переведен в
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МТС запустил голосовой чат-бот по кибербезопасности: блогеры рассказывают о правилах поведения в Сети
Обучающий чат-бот находится в мессенджере Telegram – @cybersafety_bot. На онлайн-платформе шесть популярных блогеров через голосовые сообщения говорят о разных аспектах...
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