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МВД: беспричинные звонки в милицию мешают своевременно оказывать помощь нуждающимся
27.01.2022 16:59 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Практически ежедневно на спецлинию 102 звонят лица, которым не нужна помощь правоохранителей, сообщили БЕЛТА в МВД.
В прошлом году в Беларуси на 102 поступило более 1,1 млн звонков. 60% из них касались компетенции органов внутренних дел, по остальным сообщениям милиционеры консультировали граждан либо направляли их в другие госорганы.
"Вместе с тем практически ежедневно спецлинию занимают лица, которым нужна не помощь правоохранителей, а возможность высказаться на сторонние темы. Или, более того, оскорбить должностных лиц, включая самих операторов 102", - рассказали в МВД.
В минувшем году за такие нарушения к административной ответственности привлечено порядка 1,6 тыс. человек (ст. 24.4 КоАП) и возбуждено 1,7 тыс. уголовных дел (ст. 369 УК).
"Уважаемые граждане, помните: беспричинные звонки в милицию мешают своевременно оказывать помощь нуждающимся в ней, а сквернословие влечет административную или уголовную ответственность", - обратили внимание правоохранители.-0-
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"Уважаемые граждане, помните: беспричинные звонки в милицию мешают своевременно оказывать помощь нуждающимся в ней, а сквернословие влечет административную или...
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