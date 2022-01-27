Выступление Кочановой на открытии седьмой внеочередной сессии Совета Республики Национального собрания Беларуси

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Выступление Председателя Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Кочановой Н.И. на открытии седьмой внеочередной сессии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь

Уважаемые члены Совета Республики!

Уважаемые приглашенные!

Седьмая внеочередная сессия Совета Республики начинает свою работу в преддверии одного из ключевых событий в жизни нашей страны - Послания Президента Республики Беларусь белорусскому народу и Национальному собранию Республики Беларусь.

Внимание к этому событию традиционно велико. Обращаясь к широкой представительной аудитории со всех регионов, глава государства, уважаемый Александр Григорьевич Лукашенко, доводит принципиальные оценки происходящих событий и процессов, обосновывает политическую позицию государства, мобилизует общество на реализацию важнейших решений.

Нынешнее Послание состоится в особенный период нашей истории. Впереди - конституционный референдум и серьезные планы на дальнейшее развитие нашей страны. И все это на фоне беспрецедентных международных событий.

К сожалению, современный мир очень жестокий. Повсеместно происходит обесценивание гуманистических идеалов мира, добра, справедливости, взаимоуважения, честности и открытости, тогда как агрессивность и враждебность насаждаются человечеству в качестве нормы жизни. Грязная ложь и фейки стали главным оружием для захвата умов и эмоций людей.

Все это нацелено на создание всеобщего хаоса и турбулентности, разъединение стран и народов, разрушение динамично развивающихся государств с самостоятельной внутренней и внешней политикой, таких как Республика Беларусь.

Вспомните, глава государства неоднократно говорил о том, что мир стремительно меняется и сейчас идет его геополитический передел. Располагаясь географически на стыке двух цивилизаций, Беларусь всегда рискует оказаться в центре разборок мировых гигантов. На протяжении последних двух лет мы наблюдаем это воочию и в очередной раз убеждаемся, насколько всегда прав наш Президент, уважаемый Александр Григорьевич Лукашенко.

Если в 2020 году у кого-то были еще сомнения: правильно ли мы все делаем, не допускаем ли ошибок, то сейчас всем очевидно - дело не во внутренних причинах. Все, что нам пришлось пережить, - это не спонтанные атаки на власть или конкретно на руководство страны, а четко спланированная акция по разрушению белорусской государственности.

Подтверждением тому является и ситуация в Казахстане. Буквально за пару суток в результате массированного гибридного воздействия страна оказалась на грани государственного переворота. То, что произошло с Казахстаном, элементарно могло бы быть у нас. Ранее схожий сценарий уже реализовывался в Югославии, Ираке, Ливии, Кыргызстане.

Сейчас ситуация вокруг нашей страны остается напряженная и поэтому нам расслабляться нельзя. На Западе укрепляется военная инфраструктура наступательного характера, в непосредственной близости от границ Союзного государства разворачиваются войска НАТО. В постсоветское время такого еще никогда не было.

Литовские и польские политики, выслуживаясь перед своим заморским патроном, пытаются по любому поводу втянуть нашу страну в политические авантюры. Они действуют нагло и бескомпромиссно, пренебрегая не только международным правом, взятыми на себя обязательствами, но и жизнями ни в чем не повинных людей. Для них уничтожение чужой государственности - стратегия выживания.

Безусловно, многие провокации западных соседей довольно предсказуемы. Ведь нам хорошо известно о финансировании ими так называемой белорусской оппозиции, создании на их территории координационных центров и информационных сетей, работающих на дестабилизацию обстановки в Беларуси. Именно у них находят приют беглые предатели.

Недоумение вызывает изменившаяся риторика Украины, которую толкают в пламя конфликта. Кто бы мог подумать, что всего через несколько десятилетий после всех ужасов, которые испытали люди в годы Великой Отечественной войны, на центральных улицах Киева будут проводиться шествия с нацистской символикой и свастикой? Наша южная соседка, к сожалению, становится предметом торга западных игроков, и это не может не вызывать у нас тревогу.

Отрадно, что в этом мире мы не одни - есть страны и народы, которые так же, как и мы, ценят мир, безопасность и порядок на Земле, являются приверженцами ответственной и честной политики, выстраивания долгосрочных взаимовыгодных и взаимоуважительных отношений.

В нынешних условиях чрезвычайно важно дальнейшее развитие взаимодействия с Россией, Китаем, нашими союзниками по ОДКБ, СНГ, ЕАЭС, а также другими стратегическими партнерами и странами, готовыми к конструктивному сотрудничеству с нами. Вместе мы сможем противостоять любым вызовам современности.

События последних лет в Беларуси и за рубежом учат нас ценить суверенитет и независимость своей страны, быть едиными, жить в мире и согласии, не забывать о пройденных испытаниях и беречь все то хорошее, что было достигнуто предшествующими и нынешним поколениями. Ведь только так мы сможем сохранить белорусскую государственность и дать возможность нашим детям жить в такой прекрасной стране, в которой живем мы.

Вне всякого сомнения, очень правильным решением было объявление 2021-го Годом народного единства и введение нового государственного праздника Дня народного единства. Важно, что 2022 год посвящен исторической памяти. Все это - наши скрепы как самостоятельной нации, доказавшей всему миру сплоченность белорусского общества и готовность защищать наш родной дом - Республику Беларусь от чужого вмешательства.

Республика Беларусь - правовое государство, и мы живем в соответствии с законами. Поэтому законы, которые у нас принимаются, должны быть актуальными и работать. В текущих условиях эффективное законотворчество является особенно важным.

Напомню, что в прошлом году члены Совета Республики приняли к сведению 7 декретов Президента и рассмотрели 59 законопроектов. Главная цель законодательных новаций - сохранение суверенитета и независимости Республики Беларусь, ее национальных интересов, обеспечение безопасности наших граждан и их права самим определять свое будущее.

На законодательном уровне поставлен жесткий заслон любым попыткам реабилитации нацизма, наращиванию экстремизма и нарушению общественного порядка на улицах. Скорректирован порядок получения и использования иностранной безвозмездной помощи. Введена уголовная ответственность за призывы к санкциям, незаконную организацию деятельности политических партий и других общественных организаций, усилена ответственность за деструктивную деятельность в интернете. Усовершенствованы подходы к информационной политике, обеспечению сохранности персональных данных.

Бюджетные законы направлены на дальнейшее развитие отраслей и секторов экономики, регионов нашей страны. Сформированы они таким образом, чтобы граждане не ощутили на себе никаких негативных последствий санкций.

Опираясь на вопросы, волнующие людей, парламентариями приняты законодательные акты, нацеленные на развитие системы образования, профилактику правонарушений, обеспечение безопасности и эффективности организации дорожного движения, качества и доступности нотариальных услуг, гарантий банковских вкладов, ответственности туроператоров, осуществляющих деятельность в сфере международного выездного туризма.

К слову, работа над совершенствованием законодательства активно продолжается и в межсессионный период в рамках экспертного совета, рабочих совещаний и встреч. Мы стремимся постоянно расширять круг наших экспертов, приглашая граждан и представителей инициативных групп, которые обращаются к нам со своими конструктивными предложениями.

Не менее интенсивно Совет Республики продолжает работу с населением. Проводятся прямые телефонные линии, личные приемы граждан, рассматриваются обращения. Члены Совета Республики встречаются с трудовыми коллективами, участвуют в диалоговых и дискуссионных площадках, выступают в составе информационно-пропагандистских групп.

Довольно широко деятельность Совета Республики освещается на телевидении, в печатных и электронных изданиях республиканского и регионального уровня. Мы доносим информацию до людей через официальный сайт Совета Республики, страницы в Телеграм-канале, Фейсбуке, Инстаграме, персональные страницы в социальных сетях.

Взятый темп работы нужно сохранить и двигаться вперед. Межсессионный период - для нас не перерыв в работе. Это важно помнить всегда и особенно на текущем важном политическом этапе в развитии нашей страны.

Неуклонно следуя решениям шестого Всебелорусского народного собрания, мы приближаемся к судьбоносному шагу в нашей истории - преобразованию общественно-политической системы. 27 декабря 2021 года проект изменений и дополнений Конституции Республики Беларусь был вынесен на общественное обсуждение. Ровно через месяц - 27 февраля 2022 года - состоится республиканский референдум по принятию изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь.

Президент Республики Беларусь, уважаемый Александр Григорьевич, 4 августа 2020 года во время обращения с Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию обозначил: "Все реформы должны начинаться с Конституции. Сегодня совершенно иные потребности. Конституция должна не только им соответствовать, но и на несколько шагов опережать общественное развитие. Она должна стать дорожной картой для страны".

Для подготовки проекта изменений и дополнений Конституции Республики Беларусь была создана Конституционная комиссия. Это - 36 специалистов в области государственного управления, реального сектора экономики, науки, культуры и образования, представители общественности разных возрастов из всех регионов нашей страны. Юридическое оформление было возложено на редакционную группу, сформированную из членов Конституционной комиссии, являющихся профессиональными юристами и, как правило, имеющими ученую степень.

Всего состоялось 14 заседаний Конституционной комиссии, а редакционной группы - порядка 25.

Последующая доработка вопросов, по которым у Конституционной комиссии возникли принципиальные разногласия, осуществлялась рабочей группой. В нее вошли авторитетные граждане нашей страны, имеющие весомый управленческий и жизненный опыт.

К слову, сегодня в Совете Республики представлена выставка Президентской библиотеки Республики Беларусь "Конституция Республики Беларусь: история и современность". Концепцией выставки является отражение исторического развития конституционного права Беларуси, начиная от Великого княжества Литовского и до настоящего времени.

Проектом изменений и дополнений Конституции Республики Беларусь предлагается скорректировать преамбулу и 83 статьи, включить новую главу, посвященную Всебелорусскому народному собранию, исключить 2 статьи, которыми предусматривается право Президента на издание декретов.

Конституционные новации направлены на дальнейшее совершенствование системы государственной власти и управления, социальную защиту прав и свобод граждан, устойчивое развитие Республики Беларусь как демократического, социального, правового государства. Вот основные новации:

при сохранении президентской формы правления провести перераспределение полномочий между Президентом, парламентом и правительством, исходя из конституционных функций, чтобы все органы государственной власти действовали эффективно, в тесном взаимодействии, решали качественно стоящие перед страной задачи;

конкретизировать конституционные основы избирательной системы, а именно повысить конституционный статус Центральной избирательной комиссии, создать условия для полной реализации избирательных прав граждан;

усилить социальные гарантии многодетным семьям, инвалидам, пенсионерам, расширить возможности защиты прав и свобод граждан, в том числе посредством введения права граждан на прямое обращение в Конституционный суд;

наделить конституционным статусом Всебелорусское народное собрание в качестве стабилизирующего органа для устойчивости всей системы государственной власти, важнейшими полномочиями которого станет решение стратегических вопросов дальнейшего развития нашей страны.

Члены Совета Республики приняли активное и самое непосредственное участие в работе по подготовке данного проекта. Как вы знаете, мне была предоставлена честь быть заместителем председателя Конституционной комиссии, члены Совета Республики Сергей Михайлович Сивец, Татьяна Аркадьевна Рунец, Олег Олегович Руммо, Наталья Викторовна Якубицкая являются членами Конституционной комиссии. Мы с Михаилом Русым входим в состав рабочей группы по доработке проекта Конституции Республики Беларусь.

Непосредственно членами Совета Республики было внесено около 100 предложений по совершенствованию Основного закона. Ряд этих предложений включен в проект изменений и дополнений Конституции Республики Беларусь, вынесенный на республиканский референдум.

В частности, нами предложены единый день голосования по выборам депутатов всех уровней, работа в формате одной сессии в год, отдельная молодежная статья, которая стимулирует молодых людей к ответственности за будущее страны и является свидетельством высокого доверия государства к ним.

После вынесения проекта изменений и дополнений Конституции Республики Беларусь на общественные обсуждения в Совете Республики была организована работа общественной приемной. За 5 дней нами принято 127 граждан и 10 инициативных групп, поступило более 500 предложений. Это серьезная цифра, учитывая, что в целом по республике в рамках общественных обсуждений было собрано более 10 000 предложений.

С начала общественных обсуждений членами Совета Республики принято участие в 227 мероприятиях, включая 115 встреч с трудовыми коллективами, 52 диалоговые площадки и 6 дискуссионных площадок, 15 общественных приемных, 34 встречи. По итогам проведенных мероприятий было охвачено порядка 16 000 человек.

Советом Республики проводится активная разъяснительная работа по содержанию проекта Основного закона и в средствах массовой информации. Только на официальном сайте Совета Республики размещено более 270 публикаций, содержащих комментарии членов Совета Республики по проекту обновленного Основного закона и информацию об их участии в общественных обсуждениях. На страничках Совета Республики в социальных сетях общее число таких публикаций превышает 920.

Как абсолютно справедливо отметил наш Президент, ни в одном государстве мира общественность не была так глубоко вовлечена в процесс обсуждения и совершенствования положений Конституции. Действительно, это наша белорусская новация и истинное проявление демократии и народовластия.

Мы видим, насколько активно люди включились в обсуждение проекта изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь. Уверена, что граждане поддержат предложенные нововведения, а их принятие будет способствовать укреплению белорусской государственности, развитию института народовластия в нашей стране, сохранению традиционных ценностей и определению наших устремлений на будущее.

После принятия народом проекта обновленного Основного закона нам предстоит очень ответственная и масштабная работа по приведению актов законодательства в соответствие с изменениями и дополнениями. Таковых будет более 100.

В частности, необходимо будет скорректировать такие важнейшие законы, как Избирательный кодекс Республики Беларусь, Кодекс Республики Беларусь о судоустройстве и статусе судей, закон Республики Беларусь "О статусе депутата Палаты представителей, члена Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь" и многие другие. Кроме того, предстоит разработать закон Республики Беларусь "О Всебелорусском народном собрании".

Конституционный референдум - это ответственный период для всех органов власти - и нам необходимо принять активное участие в подготовке и проведении такой важной политической кампании. Референдум должен пройти на высоком организационном уровне, в полном соответствии с Конституцией и действующим избирательным законодательством.

Символично, что сегодняшнее заседание - первое со дня 25-летнего юбилея верхней палаты парламента. Во время первой сессии 13 января 1997 года наш Президент обратился к членам Совета Республики со словами, которые не только не утратили своей значимости, но и наполнились еще более глубоким смыслом с учетом пройденного пути и вызовов современности.

Тогда глава государства сказал: "Верхняя палата нашего парламента - это действительно срез нашего народа. Здесь люди, которые представляют интересы старшего поколения. Здесь люди, которые представляют элиту нашего общества, интеллигенцию, люди заслуженные. Здесь люди, имена которым давал не Лукашенко, а народ. Здесь люди, которые от имени народа будут решать эти проблемы".

Александр Григорьевич выразил уверенность, что члены Совета Республики будут принимать грамотные, действительно необходимые народу законы, сыграют важную роль в реализации этих законов, и заверил, что не останется в стороне и всегда будет готов поддержать парламентариев и помочь создать соответствующее законодательство в нашей стране.

Глава государства ни разу ни в чем никогда не подвел ни нас с вами, ни наш народ, ни нашу страну. В свою очередь наш долг - брать пример с нашего Президента. Быть такими же преданными Беларуси, самоотверженно отстаивать ее интересы, быть принципиальными и твердыми в своей позиции, с полной отдачей знаний, навыков и духовных сил включаться в решение тех вопросов, которые волнуют наших граждан.

Сегодня ни в коем случае нельзя оставаться в стороне и надеяться, что кто-то построит светлое будущее для нас. Каждый день, каждый час, каждый миг своей жизни мы должны задаваться вопросом: что еще я могу сделать для своей родной страны?

Мы, члены Совета Республики, не имеем никакого морального права не оправдать возложенных на нас ожиданий. Безусловно, тезисы Послания станут тем ориентиром, на достижение которого Совет Республики направит все свои усилия. Для нас дело совести качественно и в полной мере воплотить в жизнь поручения главы государства.-0-