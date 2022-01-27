Источник материала: БелТА

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Современный виварий появится в РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н.Александрова, сообщил заместитель директора центра по научной работе Сергей Красный в проекте "В теме" на YouTube-канале БЕЛТА.

"Конечно, виварий, который был построен еще в прошлом веке, не соответствует современным требованиям. Чтобы мы могли продолжать исследования, принято решение реконструировать существующий виварий. По сути, это будет совершенно новое здание со всем современным оборудованием, современными условиями содержания животных", - сказал Сергей Красный.

В новом виварии смогут содержаться бестимусные мыши. Такие животные требуют стерильных условий, так как лишены собственной иммунной системы. При попадании какой-либо инфекции мыши сразу погибают. Такие чистые линии животных нужны для получения абсолютно объективной информации об эффективности лекарств, отметил Сергей Красный.

Строительство вивария, как предполагается, займет несколько лет. "Пять лет на это дается. Сейчас проводится проектирование. Не так просто определить объем вивария, который нам нужен. Работает большая группа специалистов по разным направлениям. Если все сложится, скорее всего, строительство начнется со следующего года", - уточнил замдиректора, добавив, что работы будут вестись за бюджетные средства.

Как пояснил Сергей Красный, фундаментальные исследования новых препаратов, методов лечения сначала проводятся на клеточных опухолевых линиях, потом на животных и только затем, после получения соответствующего результата, проверки безопасности проходят клинические испытания на человеке. "Разработка новых методов лечения, новых лекарств и вообще применение комплексного воздействия - физического, химического, иммунной, таргетной терапии - все это сначала необходимо опробовать на животных, а потом на человеке", - сказал Сергей Красный.-0-