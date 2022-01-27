Депутат: уверена, каждый тезис Послания Президента найдет своего адресата

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27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уверена, каждый тезис Послания Президента найдет своего адресата. Об этом журналистам заявила председатель Постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Палаты представителей Людмила Кананович, передает корреспондент БЕЛТА.

"Для меня Послание Президента - это концентрация идей и стратегических задач, над которыми нам надо будет работать сейчас и на перспективу. Я просто уверена, что каждый тезис Послания найдет своего адресата", - сказала Людмила Кананович.

Депутат подчеркнула, сегодня страна находится в преддверии судьбоносного события - референдума. "Отработав в округе, проводя в день более 5 встреч, хочу сказать, что к нам граждане приходили подготовленные. Это очень радует, - отметила она. - Наиболее активная часть населения - молодежь и наш золотой фонд - люди пожилого возраста. Конечно же, людей волновали социальные вопросы, социальные гарантии, поддержка государством молодых и многодетных семей, пожилых граждан и людей с инвалидностью. Есть заинтересованность в том, что законодательство должно получить дальнейшее развитие на увеличение социальных гарантий. Поэтому нам, депутатам, придется после референдума, после принятия изменений и дополнений в Конституцию отработать все законодательство, которое будет направлено на социальный блок. А участие в референдуме, я считаю, - это долг каждого, социальная ответственность и вклад в развитие нашего общества и государства".-0-