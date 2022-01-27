﻿ Депутат: уверена, каждый тезис Послания Президента найдет своего адресата. 21.by
﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Депутат: уверена, каждый тезис Послания Президента найдет своего адресата

27.01.2022 19:01 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уверена, каждый тезис Послания Президента найдет своего адресата. Об этом журналистам заявила председатель Постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Палаты представителей Людмила Кананович, передает корреспондент БЕЛТА.

"Для меня Послание Президента - это концентрация идей и стратегических задач, над которыми нам надо будет работать сейчас и на перспективу. Я просто уверена, что каждый тезис Послания найдет своего адресата", - сказала Людмила Кананович.

Депутат подчеркнула, сегодня страна находится в преддверии судьбоносного события - референдума. "Отработав в округе, проводя в день более 5 встреч, хочу сказать, что к нам граждане приходили подготовленные. Это очень радует, - отметила она. - Наиболее активная часть населения - молодежь и наш золотой фонд - люди пожилого возраста. Конечно же, людей волновали социальные вопросы, социальные гарантии, поддержка государством молодых и многодетных семей, пожилых граждан и людей с инвалидностью. Есть заинтересованность в том, что законодательство должно получить дальнейшее развитие на увеличение социальных гарантий. Поэтому нам, депутатам, придется после референдума, после принятия изменений и дополнений в Конституцию отработать все законодательство, которое будет направлено на социальный блок. А участие в референдуме, я считаю, - это долг каждого, социальная ответственность и вклад в развитие нашего общества и государства".-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Для меня Послание Президента - это концентрация идей и стратегических задач, над которыми нам надо будет работать сейчас и на перспективу. Я просто уверена, что...
 
Новости дня
Новости общества
 
Современный виварий появится в РНПЦ онкологии
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Новости Общества

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by