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Гаспарян: процесс конституционной реформы свидетельствует о доверии белорусов власти

27.01.2022 21:47 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Процесс конституционной реформы свидетельствует о доверии белорусского общества власти. Такое мнение высказал российский общественный деятель и публицист Армен Гаспарян в программе "Марков. Ничего личного" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

Армен Гаспарян заявил, что обсуждение изменений Конституции в Беларуси было действительно всенародным, эта тема вызывает у общества большой интерес и массу дискуссий. В этом он убедился благодаря общению с белорусскими гражданами, представляющими различные слои общества.

"Что никак не может понять оппозиция: сам по себе этот процесс разработки и внесения поправок - это ведь в определенном смысле тот кредит доверия власти, который дало общество", - отметил историк.

Публицист предположил, что за внесение поправок проголосуют около 83-84% принявших участие в референдуме.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Процесс конституционной реформы свидетельствует о доверии белорусского общества власти. Такое мнение...
 
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