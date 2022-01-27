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Эту фразу Лукашенко в России предложили разместить на президентском мерче
27.01.2022 22:05 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российский общественный деятель и публицист Армен Гаспарян в программе "Марков. Ничего личного" на телеканале
Ведущий программы, руководитель телеканала Марат Марков поинтересовался у своего гостя, какую фразу главы государства можно было бы разместить на президентском мерче.
"Я бы увековечил слова Александра Григорьевича Лукашенко, произнесенные в Москве 9 мая (во время общения с гостями парада на Красной площади по случаю 75-летия Победы. - Прим. БЕЛТА), что он приехал в свою столицу, у нас одна столица, у нас одна Родина", - ответил Армен Гаспарян.
"На Западе как-то странно восприняли эти слова. Хотя Александр Григорьевич сам говорил о том, что "белорус - это русский со знаком качества" и мы все родились и выросли в одной стране. Я бы сделал эти слова символом шагающего вперед и стремительно развивающегося Союзного государства. Потому что пока мы вместе, нам ничего не страшно, мы все одолеем, выстоим и все сумеем сделать", - убежден общественный деятель.
Президент Беларуси Александр Лукашенко 24 июня 2020 года вместе с сыновьями присутствовал в Москве на военном параде, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В числе высоких зарубежных гостей, которые прибыли на парад, также были президенты Казахстана, Молдовы, Сербии, Таджикистана, Узбекистана, представители высших органов власти некоторых других государств, послы стран - союзников СССР по антигитлеровской коалиции.
Во время парада гости с трибун выразили благодарность иностранным лидерам, в том числе главе белорусского государства, за то, что они приехали в Москву.
"В столицу родины приехали! Победим, выстоим, не болейте!" - ответил на это Президент Беларуси.
Как сообщалось, недавно председатель концерна "Беллегпром" Татьяна Лугина заявила, что президентский мерч "Первый" может появиться
Она уверена, что зарубежному покупателю эта продукция будет интересна. "Сегодня есть уже звонки. В том числе от российских коллег. Кто-то индивидуально, кто-то интересуется какими-то даже закупками оптовыми, хотя мы про это не говорим", - отметила Татьяна Лугина.-0-
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"Я бы увековечил слова Александра Григорьевича Лукашенко, произнесенные в Москве 9 мая (во время общения с гостями парада на Красной площади по случаю 75-летия...
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