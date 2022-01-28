Картина дня: вручение госнаград, сессия парламента и открытие Олимпийских деревень

Источник материала: БелТА

ВЧЕРА

Картина дня. 27 января

Президент Беларуси Александр Лукашенко вручил государственные награды заслуженным деятелям различных сфер. Торжественная церемония состоялась во Дворце Независимости.





Заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси - начальник главного оперативного управления Павел Муравейко награжден орденом "За службу Родине" ІІ степени

Беларусь может обеспечить большинство потребностей Сирии в продукции машиностроения. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко во время встречи с министром общественных работ и жилищного строительства Сирии Сухейлем Абед аль-Латифом.

Внимание к Посланию Президента белорусскому народу и Национальному собранию традиционно велико, заявила председатель Совета Республики Наталья Кочанова на заседании седьмой внеочередной сессии Совета Республики Национального собрания седьмого созыва. Взятый темп работы сенаторам нужно сохранить и двигаться вперед, заявила Наталья Кочанова.

Наталья Кочанова о референдуме : мы приближаемся к судьбоносному шагу в нашей истории.





Наталья Кочанова

Выступление Андрейченко на открытии внеочередной сессии Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва.

Завод по производству вакцин и детсады: более 150 объектов вошло в госинвестпрограмму на 2022 год.

Бюджет прожиточного минимума повышается с 1 февраля. Социальные пенсии, доплаты и надбавки пенсионерам увеличатся с 1 февраля.

Лайк Центризбиркому: информация о выборах и референдумах теперь в соцсетях.





Минздрав подготовил памятку при бессимптомном или легком течении COVID-19.

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1974 пациента с COVID-19 , выписаны 1833.

Главный санврач Минска заявила о доминировании омикрон-штамма в столице.

Торжественное мероприятие по случаю Международного дня памяти жертв холокоста состоялось в Минске у мемориала "Яма".





Во время мероприятия у мемориала "Яма"

Белорусские полярники поздравили страну с 100-летием академической науки.

В Пекине состоялось официальное открытие Олимпийских деревень - объекты принимают спортсменов, членов делегаций и журналистов со всего мира.





Фото ТАСС

СЕГОДНЯ

Анонсы на 28 января

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Президент Беларуси Александр Лукашенко во Дворце Республики обратится с ежегодным Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию, а затем ответит на вопросы участников мероприятия.

Республиканское собрание научной общественности, посвященное Дню белорусской науки, пройдет в Минске. В мероприятии примут участие более 300 представителей академической, вузовской и отраслевой науки, молодые ученые, руководители министерств и ведомств, высших учебных заведений, представители дипломатического корпуса.

Выставка лучших работ международного фестиваля дикой природы GOLDEN TURTLE откроется во Дворце искусств. Во время выставки также будут реализованы мастер-классы по арт-терапии и познавательные семинары.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 29 января

125 лет назад родился Змудинский Геннадий Евгеньевич (Россия), белорусский художник. Один из основателей белорусской советской книжной графики. Оформил книги "Рассветы" М.Горецкого, "Как у нас война была" А.Неверова, сказки. Автор произведений станковой графики "Погром", "Беженцы", "Согласие невесты" и др. Автор марки Белорусского государственного издательства, эскиза ордена Трудового Красного Знамени БССР и грамоты к нему. Умер в 1938 году.

205 лет назад родился Хорсли Джон Колкотт, английский художник, один из создателей первой рождественской открытки, на которой была надпись "Веселого Вам Рождества и счастья в Новом году!". Умер в 1903 году.

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