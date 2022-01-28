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Картина дня: вручение госнаград, сессия парламента и открытие Олимпийских деревень
28.01.2022 07:03 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
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Картина дня. 27 января
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Президент Беларуси Александр Лукашенко во Дворце Республики обратится с ежегодным Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию, а затем ответит на вопросы участников мероприятия.
Республиканское собрание научной общественности, посвященное Дню белорусской науки, пройдет в Минске. В мероприятии примут участие более 300 представителей академической, вузовской и отраслевой науки, молодые ученые, руководители министерств и ведомств, высших учебных заведений, представители дипломатического корпуса.
Выставка лучших работ международного фестиваля дикой природы GOLDEN TURTLE откроется во Дворце искусств. Во время выставки также будут реализованы мастер-классы по арт-терапии и познавательные семинары.
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Знаменательные даты 29 января
125 лет назад родился Змудинский Геннадий Евгеньевич (Россия), белорусский художник. Один из основателей белорусской советской книжной графики. Оформил книги "Рассветы" М.Горецкого, "Как у нас война была" А.Неверова, сказки. Автор произведений станковой графики "Погром", "Беженцы", "Согласие невесты" и др. Автор марки Белорусского государственного издательства, эскиза ордена Трудового Красного Знамени БССР и грамоты к нему. Умер в 1938 году.
205 лет назад родился Хорсли Джон Колкотт, английский художник, один из создателей первой рождественской открытки, на которой была надпись "Веселого Вам Рождества и счастья в Новом году!". Умер в 1903 году.
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ВЧЕРА Картина дня. 27 января Президент Беларуси Александр Лукашенко вручил государственные награды заслуженным деятелям различных сфер....
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