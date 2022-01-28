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Депутат: экономический блок наверняка будет одним из основных в Послании Президента
28.01.2022 08:05 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ожидаем, что экономический блок будет одним из основных в Послании Президента. Об этом заявил корреспонденту БЕЛТА председатель Постоянной комиссии по экономической политике Палаты представителей Леонид Брич, сообщает корреспондент БЕЛТА.
"Ожидаем, что экономический блок будет одним из основных в Послании. Естественно, будет уделено внимание
Вместе с тем парламентарий отметил, что в таких непростых условиях в прошлом году белорусская экономика продемонстрировала достаточно неплохие показатели. "Экспорт более чем на 30% вырос, внутренний валовой продукт выполнен выше прогнозных показателей. И это сегодня ставит определенную задачу перед нами, чтобы этот год мы достойно начали, нацеливаясь на те цифры, которые у нас есть в основных прогнозных показателях", - добавил он.-0-
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"Считаю, что в экономическом блоке будет обращено основное внимание на цены, инвестиции с учетом того, что у нас сегодня серьезное санкционное давление, давление со...
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