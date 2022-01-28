Очередной эшелон с техникой отправлен из Амурской области в Беларусь на военные учения

Источник материала: БелТА

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очередной железнодорожный эшелон с техникой подразделений материально-технического обеспечения отправился из Амурской области в Беларусь на совместные военные учения по проверке сил реагирования Союзного государства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

"В рамках проводимых мероприятий очередной железнодорожный эшелон с техникой подразделений материально-технического обеспечения Восточного военного округа убыл из Амурской области в Республику Беларусь", - сказали в ведомстве.

В Беларуси российские военные отработают задачи по инженерному оборудованию полевых лагерей и парков боевых машин. Также военнослужащим, привлекаемым к проверке сил реагирования Союзного государства, предстоит выполнить ряд учебных задач по предназначению на незнакомых полигонах Беларуси.

Как ранее сообщалось, проверка сил реагирования Союзного государства пройдет в два этапа. На первом этапе - до 9 февраля - будет выполнена передислокация и создание в кратчайшие сроки группировок войск на территории Беларуси, будет организована охрана и оборона важных государственных и военных объектов, охрана государственной границы в воздушном пространстве. Также пройдет проверка готовности и способности дежурных по ПВО сил и средств выполнить задачи по прикрытию важных объектов на территории республики.

В ходе второго этапа проверки с 10 по 20 февраля пройдет совместное учение "Союзная решимость - 2022", в рамках которого будут отработаны вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства. По информации Минобороны России, в ходе учений будут выполняться мероприятия по усилению охраны государственной границы для пресечения проникновения вооруженных групп боевиков, перекрытию каналов доставки оружия и боеприпасов, а также поиску, блокированию, уничтожению незаконных вооруженных формирований и диверсионно-разведывательных групп противника. Практические действия войск пройдут на полигонах Домановский, Гожский, Обуз-Лесновский, Брестский и Осиповичский и аэродромах Барановичи, Лунинец, Лида и Мачулищи.-0-