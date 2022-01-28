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Немецкий политолог: общение Президента с обществом - важный фактор для стабильности страны

28.01.2022 08:59 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Общение Президента с обществом - важный фактор для стабильности страны, заявил в эфире телеканала "Беларусь 1" немецкий политолог Александр Сосновский, сообщает БЕЛТА.

"Это вообще хороший способ, когда руководитель страны обращается и непосредственно общается с обществом. Это всегда позитивно и правильно. Этого, к сожалению, практически нет в западных странах. Я в Германии вообще не помню никакого общения лидеров страны со своим обществом. У Лукашенко эта традиция получает определенное развитие. Это, конечно, дает незабываемое ощущение для общества. Потому что они, во-первых, видят совершенно другого лидера своей страны. Во-вторых, они слушают не официальные речи на официальных приемах, а человека, который разговаривает с ними вроде как один на один", - сказал Александр Сосновский.

Немецкий политолог добавил, что возможность получить ответы на свои вопросы во время общения с Президентом "всегда дает полное ощущение неразрывности связи между верхушкой страны и обществом. А это очень важный фактор для стабильности страны".-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Немецкий политолог добавил, что возможность получить ответы на свои вопросы во время общения с Президентом "всегда дает полное ощущение неразрывности связи между...
 
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