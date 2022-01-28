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Престижную недвижимость покупают сейчас! В чем причина ажиотажа?
28.01.2022 09:05 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
Цены растут! Стоимость эксклюзивного жилья взлетит в самое ближайшее время! Почему апартаменты в
Minsk World – тандем комфорта и развитой инфраструктуры!
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Последний квартал минувшего 2021 года прошел с ростом цен на жилье и хорошими продажами . Что же привлекает в офисы продаж покупателей? Инфляционные ожидания и стремление преумножить свои сбережения.
"Я не хочу, чтобы мои средства обесценились завтра. Поэтому сегодня я иду вкладывать их в недвижимость!".
Выгоднее всего вкладывать их в современные апартаменты в одном из элитных кварталов Minsk World, стоимость которых будет расти.
Что такое "Лос-Анджелес"? Это дом в квартале "Северная Америка"!
Оживление наблюдается на рынке аренды жилья. Беларусь – страна с благоприятным климатом для бизнеса. Минск – город с высокими перспективами профессионального роста для каждого. Платежеспособная аудитория заинтересована в аренде комфортного жилья в районах с идеально развитой инфраструктурой!
При сдаче апартаментов в домах
в долгосрочную аренду приобретение
окупится за 8-10 лет
Minsk World. Тандем респектабельности и комфорта
Интерес к элитной недвижимости и рост цен обусловлены, в том числе, прогнозом улучшения экономической ситуации в 2022 году, запланированным ростом ВВП на 2,9%, мобилизацией драйверов экономики Беларуси. Люди уверены в будущем и готовы покупать. Аукционы возобновились!
Покупать вскоре будет тот, кто больше заплатит
Квартал "Северная Америка" выглядит ярко и привлекательно
Дома, где сбываются мечты…
Апартаменты на начальном этапе строительства стоят на 20% дешевле, чем в тот момент, когда счастливые новоселы принимают у нас ключи. Это уникальная инвестиция на срок 18 месяцев!
"А будет ли спрос?" — поинтересуется потенциальный покупатель. К моменту сдачи дома непроданных апартаментов – единицы. Востребованность жилья в эксклюзивном комплексе
"Вена" - архитектурный шедевр Minsk World
Эксперты прогнозируют, что стоимость комфортабельных апартаментов будет очень быстро расти. Причина?
Локация многофункционального комплекса позволяет за 15-20 минут добраться в любую точку города. На автомобиле? Не только! Развито транспортное сообщение.
Круговое движение в районе аэропорта "Минск-1" уже открыто!
В шаговой доступности две станции метро:
· ст. м. "Ковальская слобода" уже принимает пассажиров
· ст. м. "Аэродромная", где уже идет отделка керамогранитом, готовится к открытию в 2023-м.
Международный финансовый центр – новое лицо Минска!
Те, кто уже оценил перспективную доходность приобретения престижной недвижимости, спешат покупать.
В
Не упускайте возможность:
· начать жизнь в респектабельном многофункциональном комплексе, где все необходимые объекты инфраструктуры расположены в шаговой доступности
· позабыть про "инфляционные ожидания"
· приобрести дополнительный источник дохода.
Minsk World. Полет фантазии, превращающейся в реальность!
Что же останавливает тех, кто не торопится в офисы продаж? 5 заблуждений, которые опровергают эксперты
1. "Купить элитную недвижимость могут только очень богатые люди!"
Стать владельцем престижных апартаментов помогут:
· беспроцентные рассрочки на 60 месяцев
· программы кредитования от банков-партнеров
· предложения, снижающие стоимостьм².
Огни большого города…
2. "Стоимость жизни в престижном районе дороже!"
· в
· в одном ТРЦ будут собраны сотни известных марок и брендов, которые дадут вам возможность выбрать лучшие предложения
· расходы на перемещения сократятся в разы. Все рядом! Детские сады и школы, кафе и рестораны, поликлиники и фитнес-клубы, а также Международный финансовый центр. Жизнь в престижном районе сберегает, а не расходует средства!
Торгово-развлекательный центр в Minsk World в "синий час"
Счастливое детство – и ничего кроме!
3. "В центре нет места для детских игр, спорта, выгула собак! "
Этот не про
· здесь раскинется чудесный парк (40 Га)
· созданы территории для воркаута и бега
· по всем улицам комплекса проходят велодорожки, объединяющие кварталы
· обустроены безопасные детские площадки.
На такой площадке вернуться в детство мечтают даже взрослые!
Детское счастье не заметают снега!
Все для любителей велоспорта!
Парк Minsk World и стадионы для командных игр
Лето не за горами, а за новыми домами!
1. "В престижных районах шумно!".
Здесь, действительно, в шаговой доступности будет все, включая запроектированные ТРЦ и МФЦ. Уютные кафе и рестораны появятся даже в стилобатах эксклюзивных домов.
Но полноценный отдых и безопасность вам и вашим близким гарантируют:
· оптимальное расстояние до объектов инфраструктуры
· расположение парковочных мест на периферии квартала
· отсутствие транзитного движения через прилегающие территории
· шумоизоляционная конструкция новостроек.
Охраняемый паркинг Minsk World – для вашего авто всегда найдется место!
5. "Престижные районы в центре "загазованы".
В
2022-й — время покупать!
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Цены растут! Стоимость эксклюзивного жилья взлетит в самое ближайшее время! Почему апартаменты в Minsk World нужно покупать уже сейчас? Какие заблуждения заставляют...
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