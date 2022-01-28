Продолжается работа по созданию комиссии по правам человека СНГ

Источник материала: БелТА

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очередное, пятое заседание экспертной группы по вопросам создания Комиссии по правам человека Содружества Независимых Государств состоялось 27 января в режиме видеоконференции. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполкома СНГ.

В заседании приняли участие представители Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Исполнительного комитета СНГ.

Ключевым вопросом повестки дня заседания было рассмотрение экспертами СНГ проекта положения о Комиссии по правам человека Содружества. В ходе заседания состоялось обсуждение ряда предложений стран в части определения порядка рассмотрения обращений в комиссию, принятия комиссией решений и других вопросов, регулирующих ее деятельность.

С учетом состоявшегося обсуждения участники заседания решили продолжить совместную работу по подготовке проекта положения о Комиссии по правам человека Содружества и провести очередное заседание экспертной группы 17 марта в Минске.-0-