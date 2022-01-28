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Продолжается работа по созданию комиссии по правам человека СНГ

28.01.2022 09:29 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очередное, пятое заседание экспертной группы по вопросам создания Комиссии по правам человека Содружества Независимых Государств состоялось 27 января в режиме видеоконференции. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполкома СНГ.

В заседании приняли участие представители Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Исполнительного комитета СНГ.

Ключевым вопросом повестки дня заседания было рассмотрение экспертами СНГ проекта положения о Комиссии по правам человека Содружества. В ходе заседания состоялось обсуждение ряда предложений стран в части определения порядка рассмотрения обращений в комиссию, принятия комиссией решений и других вопросов, регулирующих ее деятельность.

С учетом состоявшегося обсуждения участники заседания решили продолжить совместную работу по подготовке проекта положения о Комиссии по правам человека Содружества и провести очередное заседание экспертной группы 17 марта в Минске.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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В заседании приняли участие представители Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Исполнительного комитета...
 
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