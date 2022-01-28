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ФОТОФАКТ: Гости собираются во Дворце Республики. До обращения Президента остается чуть более часа

28.01.2022 09:59 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дворец Республики сегодня проснулся очень рано. Чуть более часа остается до обращения Президента к белорусскому народу и Национальному собранию. Гости уже собираются.-0-

ФОТОФАКТ: Гости собираются во Дворце Республики. До обращения Президента остается чуть более часа

ФОТОФАКТ: Гости собираются во Дворце Республики. До обращения Президента остается чуть более часа

ФОТОФАКТ: Гости собираются во Дворце Республики. До обращения Президента остается чуть более часа

ФОТОФАКТ: Гости собираются во Дворце Республики. До обращения Президента остается чуть более часа

 
Теги: Минск
 
 
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Дворец Республики сегодня проснулся очень рано. Чуть более часа остается до обращения Президента к белорусскому народу и Национальному собранию. Гости уже...
 
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