Почетный гражданин Могилева: ветераны внесли предложение в Конституцию, касающееся отношения к пожилым

Источник материала: БелТА

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во время обсуждения предлагаемых изменений и дополнений в Конституцию могилевские ветераны предложили дополнить статью 47, в которой говорится об отношении к пожилым людям, сообщила корреспонденту БЕЛТА председатель Могилевского городского Совета ветеранов почетный гражданин города Могилева Зинаида Пенькова.

"Мы встречались с депутатами Совета Республики и передали свои предложения относительно статьи 47, где говорится об отношении к пожилым. В ней четыре абзаца, три из них мы поддержали полностью. А вот второй предложили изменить. В предложенном сейчас варианте говорится примерно следующее: государство проявляет особую заботу о пожилых людях, ветеранах войны и лицах, которые защищали государство и общественные интересы. Мы попросили дополнить этот список (с учетом того, что сейчас происходит в мире) ветеранами, воевавшими на территории других стран, а также ветеранами вооруженных сил и правоохранительных органов".





Зинаида Пенькова

Кроме того, председатель Могилевского городского Совета ветеранов выразила признательность, что в статье 15 подчеркивается патриотическое воспитание, а важность исторической памяти может быть закреплена на высшем законодательном уровне.-0-