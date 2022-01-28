﻿ Почетный гражданин Могилева: ветераны внесли предложение в Конституцию, касающееся отношения к пожилым. 21.by
﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Почетный гражданин Могилева: ветераны внесли предложение в Конституцию, касающееся отношения к пожилым

28.01.2022 10:35 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во время обсуждения предлагаемых изменений и дополнений в Конституцию могилевские ветераны предложили дополнить статью 47, в которой говорится об отношении к пожилым людям, сообщила корреспонденту БЕЛТА председатель Могилевского городского Совета ветеранов почетный гражданин города Могилева Зинаида Пенькова.

"Мы встречались с депутатами Совета Республики и передали свои предложения относительно статьи 47, где говорится об отношении к пожилым. В ней четыре абзаца, три из них мы поддержали полностью. А вот второй предложили изменить. В предложенном сейчас варианте говорится примерно следующее: государство проявляет особую заботу о пожилых людях, ветеранах войны и лицах, которые защищали государство и общественные интересы. Мы попросили дополнить этот список (с учетом того, что сейчас происходит в мире) ветеранами, воевавшими на территории других стран, а также ветеранами вооруженных сил и правоохранительных органов".

Почетный гражданин Могилева: ветераны внесли предложение в Конституцию, касающееся отношения к пожилым
Зинаида Пенькова

Кроме того, председатель Могилевского городского Совета ветеранов выразила признательность, что в статье 15 подчеркивается патриотическое воспитание, а важность исторической памяти может быть закреплена на высшем законодательном уровне.-0-

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кроме того, председатель Могилевского городского Совета ветеранов выразила признательность, что в статье 15 подчеркивается патриотическое воспитание, а важность...
 
Новости дня
Новости общества
 
Любецкая: Послание Президента - акт программного характера
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Новости Общества

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by