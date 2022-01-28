|
Шоков: главное пожелание при обсуждении проекта Конституции - чтобы мы жили под мирным небом
28.01.2022 10:47 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. При обсуждении поправок в Основной закон люди интересовались дальнейшей судьбой страны и высказывали основное пожелание - чтобы мы жили под чистым и мирным небом. Об этом сказал корреспонденту БЕЛТА председатель Минской городской организации ветеранов войны в Афганистане "Память" Владимир Шоков.
"Конечно, представителей нашей организации интересовал вопрос социальной защиты ветеранов и инвалидов. Мы принимали участие на всех площадках, где обсуждались поправки в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Конечно, представителей нашей организации интересовал вопрос социальной защиты ветеранов и инвалидов. Мы принимали участие на всех площадках, где обсуждались...
|
Архив (Новости Общества)