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Шоков: главное пожелание при обсуждении проекта Конституции - чтобы мы жили под мирным небом

28.01.2022 10:47 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. При обсуждении поправок в Основной закон люди интересовались дальнейшей судьбой страны и высказывали основное пожелание - чтобы мы жили под чистым и мирным небом. Об этом сказал корреспонденту БЕЛТА председатель Минской городской организации ветеранов войны в Афганистане "Память" Владимир Шоков.

"Конечно, представителей нашей организации интересовал вопрос социальной защиты ветеранов и инвалидов. Мы принимали участие на всех площадках, где обсуждались поправки в Конституцию, интерес у людей большой. Уверен, что белорусы обязательно пойдут на референдум и проголосуют за изменения в Конституцию", - отметил Владимир Шоков.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"Конечно, представителей нашей организации интересовал вопрос социальной защиты ветеранов и инвалидов. Мы принимали участие на всех площадках, где обсуждались...
 
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