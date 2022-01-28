Шоков: главное пожелание при обсуждении проекта Конституции - чтобы мы жили под мирным небом

Источник материала: БелТА

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. При обсуждении поправок в Основной закон люди интересовались дальнейшей судьбой страны и высказывали основное пожелание - чтобы мы жили под чистым и мирным небом. Об этом сказал корреспонденту БЕЛТА председатель Минской городской организации ветеранов войны в Афганистане "Память" Владимир Шоков.

"Конечно, представителей нашей организации интересовал вопрос социальной защиты ветеранов и инвалидов. Мы принимали участие на всех площадках, где обсуждались поправки в Конституцию , интерес у людей большой. Уверен, что белорусы обязательно пойдут на референдум и проголосуют за изменения в Конституцию", - отметил Владимир Шоков.-0-