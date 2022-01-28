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ГПК: маршрут через "Кукурыки" остается самым загруженным на пути в страны ЕС

28.01.2022 10:59 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Маршрут через польский погранпереход "Кукурыки" на утро 28 января остается самым загруженным на пути в страны Евросоюза, сообщили БЕЛТА в Госпогранкомитете.

Польское направление на данный момент самое загруженное у перевозчиков. Сотрудники погранпереходов на этом участке за минувшие сутки оформили 62% фур от нормы. А на маршруте через "Кукурыки" (с белорусской стороны - "Козловичи") на 10.00 наблюдалась очередь из 800 автомобилей.

В Литву проследовало 70% грузовиков от пропускной способности. Наибольшее скопление фур отмечается на пути через "Мядининкай" (с белорусской стороны - "Каменный Лог") - 380 авто.

Сотрудники латвийских пунктов пропуска выполнили договоренности по оформлению большегрузов на 85%. Самый загруженный путь пролегает через "Силене" (с белорусской стороны - "Урбаны") - более 390 фур.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Сотрудники погранпереходов на этом участке за минувшие сутки оформили 62% фур от нормы. А на маршруте через "Кукурыки" (с белорусской стороны - "Козловичи") на 10.00...
 
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