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Молодых мам в проекте Конституции интересует все, что касается детей
28.01.2022 10:59 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во время обсуждения проекта
"Также людей волнуют вопросы, которые связаны с равными правами для людей с ограниченными возможностями. Некоторые интересуются, что поменяется с точки зрения военной службы. Сейчас есть в новой Конституции норма, что Республика Беларусь не приемлет агрессии со своей территории. Задают вопросы, будут ли в связи с новыми изменениями Конституции направлять солдат-срочников служить в другие регионы", - рассказала Татьяна Слиж.-0-
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Также людей волнуют вопросы, которые связаны с равными правами для людей с ограниченными возможностями. Некоторые интересуются, что поменяется с точки зрения...
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