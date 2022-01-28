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Молодых мам в проекте Конституции интересует все, что касается детей

28.01.2022 10:59 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во время обсуждения проекта Конституции на диалоговых площадках молодые мамы интересуются, какие преференции будут закреплены в Основном законе, если в семье один ребенок, два, три. Об этом корреспонденту БЕЛТА сказала начальник управления коммунального хозяйства и энергетики Министерства жилищно-коммунального хозяйства Татьяна Слиж.

"Также людей волнуют вопросы, которые связаны с равными правами для людей с ограниченными возможностями. Некоторые интересуются, что поменяется с точки зрения военной службы. Сейчас есть в новой Конституции норма, что Республика Беларусь не приемлет агрессии со своей территории. Задают вопросы, будут ли в связи с новыми изменениями Конституции направлять солдат-срочников служить в другие регионы", - рассказала Татьяна Слиж.-0-

Молодых мам в проекте Конституции интересует все, что касается детей

 
Теги: Минск
 
 
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