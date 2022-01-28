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Депутат: сегодня Президент будет говорить о главном - как нам развивать свою страну
28.01.2022 11:23 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Такая форма, как Послание белорусскому народу и Национальному собранию, которое оглашается в присутствии большого количества представителей белорусского народа, - знак для всех нас о том, что опора на народ, на его интересы и чаяния, это главный смысл политики белорусского государства. Об этом заявила корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Палаты представителей Лилия Ананич.
"Думаю, что нам всем будет важно услышать из первых уст посылы закрепления в Основном законе важности исторической памяти и правды о Великой Отечественной войне. Закрепление постулатов идеологии белорусского государства, нашей самобытности, наших традиционных ценностей. И самое главное - создание прочного механизма дальнейшего развития Беларуси как суверенной, независимой страны и страны подлинного народовластия".
Депутат отметила, что огромное количество людей вовлечены в процесс создания
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"Думаю, что нам всем будет важно услышать из первых уст посылы закрепления в Основном законе важности исторической памяти и правды о Великой Отечественной войне....
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