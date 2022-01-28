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Депутат: сегодня Президент будет говорить о главном - как нам развивать свою страну

28.01.2022 11:23 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Такая форма, как Послание белорусскому народу и Национальному собранию, которое оглашается в присутствии большого количества представителей белорусского народа, - знак для всех нас о том, что опора на народ, на его интересы и чаяния, это главный смысл политики белорусского государства. Об этом заявила корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Палаты представителей Лилия Ананич.

"Думаю, что нам всем будет важно услышать из первых уст посылы закрепления в Основном законе важности исторической памяти и правды о Великой Отечественной войне. Закрепление постулатов идеологии белорусского государства, нашей самобытности, наших традиционных ценностей. И самое главное - создание прочного механизма дальнейшего развития Беларуси как суверенной, независимой страны и страны подлинного народовластия".

Депутат отметила, что огромное количество людей вовлечены в процесс создания Конституции и обсуждения обновленного Основного закона. Масштабная работа национальных СМИ позволила сделать этот процесс открытым, гласным. "Поэтому можно сказать, что предложенный проект Конституции исходит от белорусского народа. Буквально после опубликования текста изменений и дополнений поступило около 10 тысяч предложений. Это говорит о том, что у нас большое желание созидать свою страну. Предложения в проект Конституции отражают дух времени. Историческая память - это дух времени. Закрепление самобытности белорусского народа - это веление времени. Закрепление традиционных ценностей, опоры на семью и социального курса - это главные столпы нашей белорусской государственности. Люди на это откликаются".-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"Думаю, что нам всем будет важно услышать из первых уст посылы закрепления в Основном законе важности исторической памяти и правды о Великой Отечественной войне....
 
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