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Перцов: сегодня Президент озвучивает доктринальную программу, которую мы должны исполнять

28.01.2022 11:37 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодняшнее Послание Президента белорусскому народу и Национальному собранию - доктринальная программа, которую нужно исполнять, и возможность из первых уст услышать, как мы будем жить в нашей стране в очень непростое время, в ближайший год. Об этом корреспонденту БЕЛТА заявил министр информации Владимир Перцов.

"Сегодня прозвучат самые важные темы. Прежде всего это проведение республиканского референдума и обновленная Конституция. Это наиболее резонансные сейчас в обществе вопросы. Люди по-разному трактуют ту или иную новеллу Основного закона, что-то вызывает какие-то опасения и страх. Главное желание у людей - чтобы страна наша оставалась социальным государством, чтобы она была такая же стабильная".

Министр информации также отметил, что на дискуссионных площадках нередко обсуждается и внешнеполитическая повестка. "Вы видите, как разворачивается вокруг Беларуси ситуация. Дело пахнет войной. Это звучит не только из уст военных аналитиков, политиков или политологов, а и простых граждан, потому что мы видим уже на протяжении более года скопление западных военных группировок - там более чем 20 тысяч представлено на западных рубежах. К ним подтягивается и наша южная соседка Украина. И, конечно, людей это тревожит. Объяснения, что это делается для противостояния нескольким сотням беженцев, которые скопились на границе Беларуси с Польшей, не выдерживают никакой критики".

В сегодняшнем Послании министр информации ожидает услышать, как будет развиваться наша страна в условиях санкций. "Конечно, санкции это плохо. Мы много лет находимся под санкциями, но прошлый год - это был вероломный нажим со стороны западной группировки государств. И все равно наша экономика плюсовала, мы оставили за собой все социальные гарантии и их исполнили, несмотря на ковидный год. При этом у нас были доступные цены на газ, мы следили за ценами на продукты".-0-

 
Теги: Минск
 
 
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В сегодняшнем Послании министр информации ожидает услышать, как будет развиваться наша страна в условиях санкций.
 
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