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Картина дня: Послание Президента, достижения пятилетки и проект "Память живет в поколениях"
29.01.2022 07:11 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
ВЧЕРА
Картина дня. 28 января
Президент Беларуси Александр Лукашенко во Дворце Республики обратился с ежегодным
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Глава государства заявил, что Запад сделал все, чтобы Беларусь перестала быть источником мира, но
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Выставка "30 лет первой белорусской галерее", приуроченная к юбилею авторской некоммерческой концептуальной галереи "Брама", пройдет до 1 марта в галерее "Ракурс" Национальной библиотеки Беларуси.
Выставка "FASHION-иллюстрация" пройдет до 16 мая в Национальной библиотеке Беларуси.
Выставка "Зимняя сказка" пройдет по 17 февраля в Музее природы и экологии (ул. К.Маркса, 12, цокольный этаж).
ЗАВТРА
Знаменательные даты
30 января
В Республике Беларусь - День белорусской науки.
Всемирный день помощи больным проказой (лепрой).
120 лет назад родился Шутов Степан Федорович, дважды Герой Советского Союза (январь, сентябрь 1944). В Великую Отечественную войну с 1941 года на Западном, Волховском, Воронежском, 1-м и 2-м Украинских фронтах: командир танкового батальона, полка, бригады, заместитель командира механизированного корпуса. Отличился при форсировании Днепра и освобождении Киева (1943), в Ясско-Кишиневской операции (1944). Умер в 1963 году.
31 января
95 лет назад родился Степанов Борис Михайлович, кинорежиссер, заслуженный деятель искусств Беларуси (1974). Работал на киностудии "Беларусьфильм". Снял фильмы "Я, Франциск Скорина", "Волчья стая", телесериал "Государственная граница" и др. Его фильм "Альпийская баллада" получил несколько международных премий и дипломов. Умер в 1992 году.
60 лет назад родился Дранец Александр Валентинович, белорусский скульптор. Автор проекта памятника Тетке, памятных досок Ф.Скорине на зданиях Национальной академии наук Беларуси и Чешской национальной библиотеки и др. Лауреат Государственной премии Беларуси (2002).
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ВЧЕРА Картина дня. 28 января Президент Беларуси Александр Лукашенко во Дворце Республики обратился с ежегодным Посланием к белорусскому...
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