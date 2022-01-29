Источник материала: БелТА

ВЧЕРА

Картина дня. 28 января

Президент Беларуси Александр Лукашенко во Дворце Республики обратился с ежегодным Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию. На мероприятие был приглашен широкий круг участников - более 2,5 тыс. человек. Глава государства заявил, что мир - это абсолютная ценность для белорусов , и нам надо сохранить его. Президент сообщил, что в условиях пандемии главная задача, которую он ставит перед врачами и системой здравоохранения в целом, - сохранение жизни людей. Также глава государства подчеркнул, что партнер номер один для Беларуси - Россия.





Александр Лукашенко в Послании белорусскому народу и Национальному собранию высказался на тему предстоящего референдума по обновлению Конституции. Президент заявил, что изменения и дополнения, предусмотренные в проекте обновленной Конституции, отвечают на глубинные запросы общества. Глава государства также отметил, что молодые люди сегодня являются непосредственными участниками социальной и политической жизни страны. Александр Лукашенко подчеркнул, что соответствии с принципами справедливости, ответственности и заботы в Беларуси реализуется широкий пакет социальных мер и гарантий.

Глава государства заявил, что Запад сделал все, чтобы Беларусь перестала быть источником мира, но республика будет настойчива и последовательна на пути к миру. Президент отметил, что Беларусь будет укреплять мощь своей армии. Александр Лукашенко убежден, что братство белорусов, россиян и украинцев выше надуманных обид и местечковых политических амбиций.

Послание Президента белорусскому народу и парламенту - мнения.





Замминистра о достижениях пятилетки: почти сотня новых детских садов и школ, комфорт и экология.

В Беларуси определен порядок финансирования мероприятий лесного и охотничьего хозяйства.

МАРТ установил цены на природный газ для юрлиц и ИП.





ИНТЕРВЬЮ: Декан журфака БГУ о ключевых изменениях Конституции и роли молодежи в стране.

Почетный гражданин Могилева: ветераны внесли предложение в Конституцию , касающееся отношения к пожилым.

Проект к Году исторической памяти стартовал в БГУ.

Субботин: среди белорусов растет интерес к жизни на селе.

За сутки в Беларуси зарегистрирован 2221 пациент с COVID-19, выписаны 1922.





Синоптики прогнозируют в Беларуси сильный ветер и гололедицу .

СЕГОДНЯ

Анонсы на 29-30 января

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Выставка "30 лет первой белорусской галерее", приуроченная к юбилею авторской некоммерческой концептуальной галереи "Брама", пройдет до 1 марта в галерее "Ракурс" Национальной библиотеки Беларуси.

Выставка "FASHION-иллюстрация" пройдет до 16 мая в Национальной библиотеке Беларуси.

Выставка "Зимняя сказка" пройдет по 17 февраля в Музее природы и экологии (ул. К.Маркса, 12, цокольный этаж).

ЗАВТРА

Знаменательные даты

30 января

В Республике Беларусь - День белорусской науки.

Всемирный день помощи больным проказой (лепрой).

120 лет назад родился Шутов Степан Федорович, дважды Герой Советского Союза (январь, сентябрь 1944). В Великую Отечественную войну с 1941 года на Западном, Волховском, Воронежском, 1-м и 2-м Украинских фронтах: командир танкового батальона, полка, бригады, заместитель командира механизированного корпуса. Отличился при форсировании Днепра и освобождении Киева (1943), в Ясско-Кишиневской операции (1944). Умер в 1963 году.

31 января

95 лет назад родился Степанов Борис Михайлович, кинорежиссер, заслуженный деятель искусств Беларуси (1974). Работал на киностудии "Беларусьфильм". Снял фильмы "Я, Франциск Скорина", "Волчья стая", телесериал "Государственная граница" и др. Его фильм "Альпийская баллада" получил несколько международных премий и дипломов. Умер в 1992 году.

60 лет назад родился Дранец Александр Валентинович, белорусский скульптор. Автор проекта памятника Тетке, памятных досок Ф.Скорине на зданиях Национальной академии наук Беларуси и Чешской национальной библиотеки и др. Лауреат Государственной премии Беларуси (2002).

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