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Снижает риск инсульта почти на 60% - ученые назвали этот продукт
31.01.2022 14:51 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Финские ученые выяснили, что регулярное употребление обычного томата способно снизить риск инсульта на 59%.
В масштабном исследовании, которое длилось на протяжении 12 лет, приняли участие мужчины в возрасте от 46 до 65 лет, пишет Daily Express.
Ученые пришли к выводу, что те, у кого низкий уровень ликопина – это антиоксидант, помогающий снижать вредный холестерин и поддерживать кровяное давление, имеют гораздо больше шансов спастись от инсульта. А главным источником ликопина финские исследователи как раз называют помидоры.-0-
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В масштабном исследовании, которое длилось на протяжении 12 лет, приняли участие мужчины в возрасте от 46 до 65 лет.
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