Король: обновленный Кодекс об образовании дает новые возможности для вузов и молодежи

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1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обновленный Кодекс об образовании - новые возможности для вузов и молодежи, заявил корреспонденту БЕЛТА ректор БГУ доктор педагогических наук Андрей Король.

"Новая редакция Кодекса об образовании - это, по сути, отражение многих наблюдаемых сегодня сложившихся практик, новые возможности для вузов и молодежи, поддержка талантливых детей и школьников. Например, нововведения в кодексе дают толчок для развития дистанционной формы получения образования, которая на сегодняшний день востребована на международном рынке образовательных услуг. А за этим стоит экспорт услуг университетов, создаются определенные возможности для индивидуализации обучения студента, его творческой самореализации. Эту форму нужно развивать. Но при этом важно помнить, что это отдельная методология, отдельная траектория получения образования, которые не тождественны тем, что реализуются в рамках очного образования. Дистанционная форма имеет свои смыслы, цели, содержание, критерии оценивания, временные рамки проведения занятий, она больше инструмент массового образования, маркетинг образовательных услуг, продажа качественного и удобного контента", - сказал Андрей Король.

Ректор отметил, что структура высшего образования также претерпела изменения, которые направлены на улучшение международного имиджа. "На уровне высшего образования предусматривается общее, углубленное и специальное высшее образование. Эти понятия детально прописаны в кодексе и четко формируют представления о перспективах молодежи от освоения программ бакалавриата, магистратуры и аспирантуры. Что касается усиления роли целевого направления, вижу в этом только социальную поддержку и защищенность вчерашнего студента. Он получит гарантированное первое рабочее место, а абитуриент станет более ответственно делать выбор будущей профессии", - подчеркнул он.

С учетом новой редакции Кодекса Беларуси об образовании разработаны правила приема лиц для получения общего высшего и специального высшего образования.

"В целом в правилах сохранена сложившаяся система приема в учебные заведения. Наиболее обсуждаемым и ожидаемым положением правил является объединение ряда выпускных экзаменов в школе и вступительных в вуз. Считаю это правильным решением. Школьникам проще будет поступить в университеты. Ребята психологически и физически разгрузятся за счет этого сочетания испытаний. Централизованное тестирование сохранится, но оно не будет всеобъемлющим. От него не отказываются, но дополняют его живым общением, чтобы увидеть перспективного и востребованного в будущем специалиста с нестандартным мышлением, логикой и умеющего формулировать свои мысли, - пояснил Андрей Король. - Особенностью новых правил назову усиление профориентационного аспекта при приеме в вузы. Хорошим решением вижу принятие на платную форму россиян по результатам ЕГЭ. Уверен, это создаст здоровую конкуренцию среди сильных абитуриентов и даст возможность получить заветный студенческий билет мотивированным абитуриентам Союзного государства".

С 2023 года у вузов появится больше инструментария по привлечению талантливых ребят. "Без экзаменов будем принимать победителей университетских олимпиад и выпускников Национального детского технопарка. Раньше такой возможности у ребят не было, и они шли на общих условиях. Это дает возможность вузам влиять на формирование профессиональной траектории будущих абитуриентов", - констатировал ректор.-0-