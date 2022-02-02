|
Картина дня: визит делегации Санкт-Петербурга, 95 лет "АМКОДОРу" и что изменится в системе образования
02.02.2022 07:01 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
ВЧЕРА
Картина дня. 1 февраля
Президент Беларуси
Александр Лукашенко во время встречи
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов
Президент Беларуси Александр Лукашенко
Холдинг "АМКОДОР" в условиях санкций
Фото из архива
На внутреннем рынке Беларуси
Премьер-министр Роман Головченко рассказал о планируемых
КОММЕНТАРИЙ:
В новой редакции Кодекса об образовании появилась
Фото из архива
В новой редакции Кодекса об образовании особое внимание уделяется социально уязвимым категориям граждан. Важная поправка касается
Минтруда разъяснило порядок действий, чтобы
Минздрав разрешил врачам
За сутки в Беларуси зарегистрированы
Фото НОК Беларуси
СЕГОДНЯ
Анонсы на 2 февраля
Полную версию анонсов можно получать, оформив подписку на ежедневные "АНОНСЫ БЕЛТА" и еженедельные "АНОНСЫ БЕЛТА". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.
В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему "Новые авторы в современной литературе". Начало в 11.00.
В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему "Сила в единстве. 115 лет Белорусскому профсоюзу работников здравоохранения". Начало в 14.00.
Показ-презентация "Презентационная версия сериала "Седьмая симфония" состоится в кинотеатре "Беларусь" (г.Минск, ул.Романовская Слобода, 28). Начало в 17.45.
ЗАВТРА
Знаменательные даты 3 февраля
75 лет назад родилась Губская Надежда Александровна (Украина), белорусская певица, заслуженная артистка Беларуси (1994). В 1977-2005 годах солистка Национального академического Большого театра оперы Беларуси. Исполнила ряд партий в постановках классического репертуара. Среди них: Татьяна, Лиза ("Евгений Онегин", "Пиковая дама" П.Чайковского), Ярославна ("Князь Игорь" А.Бородина), Графиня ("Свадьба Фигаро" В.Моцарта) и др.
***По вопросу подписки на полные общие и тематические подборки новостной и аналитической информации о Беларуси и мире можно обращаться в службу подписки БЕЛТА по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел ИСО Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.
БЕЛТА.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Картина дня: визит делегации Санкт-Петербурга, 95 лет "АМКОДОРу" и что изменится в системе образования
ВЧЕРА Картина дня. 1 февраля Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым....
|
Архив (Новости Общества)