Католики празднуют Сретение Господне

Источник материала: БелТА

2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Католическая церковь сегодня отмечает Сретение Господне. В этот день Божья Матерь впервые принесла в храм маленького Иисуса. Согласно существовавшей традиции, родители должны были приносить в церковь своих детей, которым исполнилось сорок дней от рождения, чтобы посвятить их Богу.

В храме Марию и Иосифа встретил святой Симеон, который долго ждал этого момента. Предание говорит, что старец был одним из 72 книжников, которые в III веке до н.э. перевели Библию с еврейского языка на греческий. Когда Симеон работал над книгой пророка Исаии, он увидел слова: "Се Дева во чреве примет и родит Сына" и хотел исправить "Дева" на "Жена", но в этот момент ему явился Ангел и запретил менять слово, пообещав, что тот не умрет, пока сам не убедится в исполнении пророчества.

В праздник Сретения Господня во всех храмах Беларуси проводятся праздничные богослужения и освящаются свечи. Верующие бережно хранят их на протяжении всего года и зажигают, когда обращаются с молитвой ко Христу в тяжелые для себя минуты. Сретенские свечи называют еще и громничными, так как их зажигают во время грозы, сопровождаемой сильным ветром, молниями и раскатами грома, чтобы опека Богоматери спасла от опасности стихии. Благодаря этому моменту праздник Сретение Господне получил свое второе название - Громницы.-0-