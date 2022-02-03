Картина дня: сотрудничество с Индией, эксперты о Послании Президента и эстафета олимпийского огня

Источник материала: БелТА

ВЧЕРА

Картина дня. 2 февраля

Закон о Всебелорусском народном собрании (ВНС) парламентарии готовы разработать в течение года после референдума, если на нем жители страны поддержат проект Основного закона. Об этом сообщил журналистам председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко.

Индия для Беларуси - давний друг и надежный партнер в Азии , заявила председатель Совета Республики Наталья Кочанова во время встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Индии в Беларуси Алоком Ранджаном Джа.





Во время встречи

Индия особенно важна для продвижения белорусского экспорта на рынки стран дальней дуги, заявил журналистам председатель Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Сергей Рачков. Он принял участие во встрече председателя Совета Республики Натальи Кочановой с Чрезвычайным и Полномочным Послом Индии в Беларуси Алоком Ранджаном Джа.

Индия намерена приобрести у Беларуси 1 млн т калийных удобрений .

Ориентированные на экспорт производства в 2021 году обеспечили рост ВРП и доходов населения в регионах . Об этом заявила заместитель министра экономики Анжелика Никитина, комментируя региональное измерение динамики ключевых показателей эффективности экономики страны в январе-декабре.

Мы готовы защищаться в случае агрессии в сторону Беларуси либо нашего союзника России, заявил во время заседания проекта БЕЛТА "Экспертная среда" на тему "Послание Президента белорусскому народу и Национальному собранию. Три вопроса главы государства белорусам" политолог Вадим Боровик. Раз Западу не удался госпереворот, они будут нас искусственно сдерживать в развитии .





На заседании

У нас есть самое главное - готовность защищать свою Родину , заявил во время заседания проекта БЕЛТА "Экспертная среда" заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил по научной работе доктор военных наук Николай Бузин.

В Кодексе об образовании закрепили понятие дистанционной формы обучения , в которой за последние годы приобретен колоссальный опыт, заявила в проекте "В теме" на YouTube-канале БЕЛТА первый заместитель министра образования Ирина Старовойтова. Ранее учебный год длился с 1 сентября до 1 июня и у школьников, и у учителей. Однако в новом Кодексе об образовании учебный год для педагогов продлен до 31 августа. Взять целевое направление теперь можно даже в Минске, сообщила Ирина Старовойтова.

Торжественное открытие Национального агентства по обеспечению качества образования состоялось в Минске. Это новая структура как в системе образования республики, так и в обеспечении качества.

Белорусские авиационные организации работают стабильно. Об этом сказал директор Департамента по авиации Артем Сикорский на заседании коллегии ведомства, где обсуждались итоги работы авиаотрасли в прошлом году и перспективы развития на 2022 год.

Со всплеском заболеваемости людей омикрон-штаммом не замечено нагрузки на стационары , сообщил журналистам министр здравоохранения Дмитрий Пиневич.

За сутки в Беларуси зарегистрированы 3634 пациента с COVID-19 , выписаны 3296.

Ученые в США заявили о бесполезности локдаунов и вреде самоизоляции.

Мечты сбываются! Активистка из Витебска исполнила свое желание, в чем ей помог Александр Лукашенко.





Республиканский штаб студенческих отрядов БРСМ планирует к запуску в мессенжере Telegram чат-бот "В студотряде.by" в помощь молодым людям, желающим провести трудовое лето в составе студенческих отрядов.

ФОТОФАКТ: Эстафета олимпийского огня стартовала в Пекине

СЕГОДНЯ

Анонсы на 3 февраля

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В Национальном пресс-центре состоится пресс-конференция "Система борьбы с онкологическими заболеваниями в Республике Беларусь. Особенности профилактики, диагностики и лечения рака". Начало в 11.00.

Выставка лучших работ международного фестиваля дикой природы GOLDEN TURTLE пройдет по 10 февраля во Дворце искусства.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 4 февраля

Всемирный день борьбы против рака.

135 лет назад родился Шимкус Стасис Стасевич, литовский композитор, дирижер, педагог. В 1923 году организовал музыкальное училище в Клайпеде, в 1934 году общество по сбору народных мелодий. Автор сочинений различных жанров. Обработал ряд белорусских мелодий для спектаклей Первой белорусской труппы И.Буйницкого, написал музыку к постановке "Павлинки" Я.Купалы. Умер в 1943 году.

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