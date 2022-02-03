Картина дня: сотрудничество с Индией, эксперты о Послании Президента и эстафета олимпийского огня

Закон о Всебелорусском народном собрании (ВНС) парламентарии готовы разработать в течение года после референдума, если на нем жители страны поддержат проект Основного закона. Об этом сообщил журналистам председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко.
Индия для Беларуси - давний друг и надежный партнер в Азии, заявила председатель Совета Республики Наталья Кочанова во время встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Индии в Беларуси Алоком Ранджаном Джа.
Во время встречи
Индия особенно важна для продвижения белорусского экспорта на рынки стран дальней дуги, заявил журналистам председатель Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Сергей Рачков. Он принял участие во встрече председателя Совета Республики Натальи Кочановой с Чрезвычайным и Полномочным Послом Индии в Беларуси Алоком Ранджаном Джа.
Ориентированные на экспорт производства в 2021 году обеспечили рост ВРП и доходов населения в регионах. Об этом заявила заместитель министра экономики Анжелика Никитина, комментируя региональное измерение динамики ключевых показателей эффективности экономики страны в январе-декабре.
У нас есть самое главное - готовность защищать свою Родину, заявил во время заседания проекта БЕЛТА "Экспертная среда" заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил по научной работе доктор военных наук Николай Бузин.
Белорусские авиационные организации работают стабильно. Об этом сказал директор Департамента по авиации Артем Сикорский на заседании коллегии ведомства, где обсуждались итоги работы авиаотрасли в прошлом году и перспективы развития на 2022 год.
Республиканский штаб студенческих отрядов БРСМ планирует к запуску в мессенжере Telegram чат-бот "В студотряде.by" в помощь молодым людям, желающим провести трудовое лето в составе студенческих отрядов.
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В Национальном пресс-центре состоится пресс-конференция "Система борьбы с онкологическими заболеваниями в Республике Беларусь. Особенности профилактики, диагностики и лечения рака". Начало в 11.00.
Выставка лучших работ международного фестиваля дикой природы GOLDEN TURTLE пройдет по 10 февраля во Дворце искусства.
ЗАВТРА
Знаменательные даты 4 февраля
Всемирный день борьбы против рака.
135 лет назад родился Шимкус Стасис Стасевич, литовский композитор, дирижер, педагог. В 1923 году организовал музыкальное училище в Клайпеде, в 1934 году общество по сбору народных мелодий. Автор сочинений различных жанров. Обработал ряд белорусских мелодий для спектаклей Первой белорусской труппы И.Буйницкого, написал музыку к постановке "Павлинки" Я.Купалы. Умер в 1943 году.
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