Картина дня: вручение верительных грамот, симптомы омикрона у детей и лучшие товары Беларуси

Источник материала: БелТА

ВЧЕРА

Картина дня. 3 февраля

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял верительные грамоты послов 8 государств, включая Российскую Федерацию. Кампания по внесению поправок в Конституцию полностью соответствует всем демократическим нормам, заявил на церемонии вручения верительных грамот. Ситуация в мире опасна своей непредсказуемостью и в любой момент может перейти в горячую фазу, отметил глава государства. Все более масштабное применение нелегитимных санкций дестабилизирует ситуацию в мире.





Президент Беларуси Александр Лукашенко, принимая верительные грамоты посла России в Беларуси Бориса Грызлова, заявил, что перед Минском и Москвой стоят большие, амбициозные задачи. Есть все предпосылки для улучшения благосостояния граждан Союзного государства, заявил Борис Грызлов.

Глава государства Александр Лукашенко рассказал об основной цели белорусско-российских учений на юге Беларуси. Соответствующие заявления он сделал на встрече с министром обороны Российской Федерации Сергеем Шойгу. Президент отметил, что хотел бы побывать в Тыве , откуда родом российский министр, а также на Дальнем Востоке России.

Переброска большой группировки войск из России к западным границам Союзного государства в рамках учений "Союзная решимость - 2022" прошла блестяще. Об этом заявил министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу на встрече с Президентом Беларуси Александром Лукашенко. Военнослужащие Беларуси и России проведут в 2022 году более 20 совместных мероприятий , включая учения "Восток-2022".

В Совете Республики под руководством председателя верхней палаты парламента Натальи Кочановой прошло совещание по вопросам, касающимся мер, принимаемых Мингорисполкомом по объектам незавершенного строительства в Минске , в том числе находящихся на контроле у Президента. В ходе обсуждения выработаны дополнительные меры по завершению строительства этих объектов и ускорению их ввода в эксплуатацию.

МИД заявил решительный протест из-за запуска украинского беспилотника на территорию Беларуси.

Министерство обороны рассказало подробности запуска украинского беспилотника на территорию Беларуси.

За 2021 год положительное сальдо внешней торговли достигло рекордных $4 млрд. Об этом заявил заместитель министра экономики Дмитрий Ярошевич, выступая с докладом на заседании объединенного клуба директоров "Экономика Беларуси в 2022 году и среднесрочной перспективе: тенденции, приоритеты, вызовы и риски".





Экспорт транспортных услуг Беларуси в 2021 году достиг рекордного показателя в $4,3 млрд.

Госстандарт назвал лучшие товары Беларуси в 2021 году.

ИНТЕРВЬЮ: Игорь Петришенко о работе белорусских здравниц в условиях пандемии

За сутки в Беларуси зарегистрированы 4990 пациентов с COVID-19 , выписан 4581.

Лихорадка, кашель, заложенный нос и прочие симптомы омикрона у детей .

Поликлиники в Беларуси будут работать в субботу и воскресенье.

Минздрав в связи с ОРИ и COVID-19 не рекомендует проводить встречи выпускников .

Замдиректора РНПЦ онкологии: гипотеза о влиянии COVID-19 на онкозаболеваемость требует изучения.

На земле и с воздуха: в Беловежской пуще начали учет зубров .

"Я бы дал ему "Оскар"! Кто из актеров отечественного сериала "Пламя под пеплом" так впечатлил режиссера.

Команда центрального аппарата СК стала победителем чемпионата по лыжным гонкам в Раубичах.

Ночные морозы, туман и потепление: синоптики рассказали о погоде в Беларуси на следующей неделе.





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ЗАВТРА

Знаменательные даты 5 февраля

60 лет назад родился Раков Виктор Викторович, российский актер театра и кино, педагог, народный артист РФ (2003). Снимался в фильмах "Убить дракона", "Ландыш серебристый", "Барханов и его телохранитель", "Вольф Мессинг" и др.

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