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Картина дня: вручение верительных грамот, симптомы омикрона у детей и лучшие товары Беларуси
04.02.2022 07:03 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
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Знаменательные даты 5 февраля
60 лет назад родился Раков Виктор Викторович, российский актер театра и кино, педагог, народный артист РФ (2003). Снимался в фильмах "Убить дракона", "Ландыш серебристый", "Барханов и его телохранитель", "Вольф Мессинг" и др.
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ВЧЕРА Картина дня. 3 февраля Президент Беларуси Александр Лукашенко принял верительные грамоты послов 8 государств, включая Российскую...
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