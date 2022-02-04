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Картина дня: вручение верительных грамот, симптомы омикрона у детей и лучшие товары Беларуси

04.02.2022 07:03 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

ВЧЕРА

Картина дня. 3 февраля

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял верительные грамоты послов 8 государств, включая Российскую Федерацию. Кампания по внесению поправок в Конституцию полностью соответствует всем демократическим нормам, заявил на церемонии вручения верительных грамот. Ситуация в мире опасна своей непредсказуемостью и в любой момент может перейти в горячую фазу, отметил глава государства. Все более масштабное применение нелегитимных санкций дестабилизирует ситуацию в мире.

Картина дня: вручение верительных грамот, симптомы омикрона у детей и лучшие товары Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко, принимая верительные грамоты посла России в Беларуси Бориса Грызлова, заявил, что перед Минском и Москвой стоят большие, амбициозные задачи. Есть все предпосылки для улучшения благосостояния граждан Союзного государства, заявил Борис Грызлов.

Глава государства Александр Лукашенко рассказал об основной цели белорусско-российских учений на юге Беларуси. Соответствующие заявления он сделал на встрече с министром обороны Российской Федерации Сергеем Шойгу. Президент отметил, что хотел бы побывать в Тыве, откуда родом российский министр, а также на Дальнем Востоке России.

Переброска большой группировки войск из России к западным границам Союзного государства в рамках учений "Союзная решимость - 2022" прошла блестяще. Об этом заявил министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу на встрече с Президентом Беларуси Александром Лукашенко. Военнослужащие Беларуси и России проведут в 2022 году более 20 совместных мероприятий, включая учения "Восток-2022".

В Совете Республики под руководством председателя верхней палаты парламента Натальи Кочановой прошло совещание по вопросам, касающимся мер, принимаемых Мингорисполкомом по объектам незавершенного строительства в Минске, в том числе находящихся на контроле у Президента. В ходе обсуждения выработаны дополнительные меры по завершению строительства этих объектов и ускорению их ввода в эксплуатацию.

МИД заявил решительный протест из-за запуска украинского беспилотника на территорию Беларуси.

Министерство обороны рассказало подробности запуска украинского беспилотника на территорию Беларуси.

За 2021 год положительное сальдо внешней торговли достигло рекордных $4 млрд. Об этом заявил заместитель министра экономики Дмитрий Ярошевич, выступая с докладом на заседании объединенного клуба директоров "Экономика Беларуси в 2022 году и среднесрочной перспективе: тенденции, приоритеты, вызовы и риски".

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60 лет назад родился Раков Виктор Викторович, российский актер театра и кино, педагог, народный артист РФ (2003). Снимался в фильмах "Убить дракона", "Ландыш серебристый", "Барханов и его телохранитель", "Вольф Мессинг" и др.

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Теги: Минск
 
 
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ВЧЕРА Картина дня. 3 февраля Президент Беларуси Александр Лукашенко принял верительные грамоты послов 8 государств, включая Российскую...
 
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